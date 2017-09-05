اتحاد شباب الأزهر يطالب المجتمع الدولى بحماية مسلمي بورما

بورما

أمانى عوض



أدان الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، أعمال العنف من قبل السلطات فى بورما "ميانمار"، ضد أقلية الروهينجا المسلمة، ما تسبب فى مقتل مئات ونزوح آلاف آخرين، واصفاً ذلك بأنه "انتهاك لحق الإنسان فى الحرية والأمان".



وقال الاتحاد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن ماحدث يعد انتهاكًا لحماية حقوق الأقليات الدينية التى نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ليس هذا فحسب بل انتهاك للإنسانية".



ودعا الدكتور محمد النوبي، رئيس مجلس الأمناء، السلطات فى بورما بالالتزام بالقانون الدولى، وضمان حرية المعتقد وكل الحقوق التى تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة حماية وتأمين حقوق كل الطوائف والوقف الفورى لأعمال القتل والاعتداء على المدنيين، مطالباً المجتمع الدولى بتحمل المسئولية كاملة فى الدفاع عن حقوق مسلمى بورما.



وأكد رئيس مجلس أمناء الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، أن الاضطهاد تدعمه الحكومة، وعناصر من الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من القوميين.



ودعا منظمة التعاون الإسلامى بإصدار قرار بإلزام الدول المجاورة بقبول "لاجئى بورما، مضيفًا :"تلك الجرائم التى ترتكب ضد مسلمى بورما تتعارض مع كل القيم الأخلاقية، وتعد انتهاكاً لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية وتستلزم الإحالة إلى محاكمات دولية عادلة".