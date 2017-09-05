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اتصالات وتكنولوجيا
إطلاق حملة المصرية للاتصالات للمحمول بتصميم جديد ومبتكر
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 04:48 م
المصرية للاتصالات حديث
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المصرية للاتصالات حديث
المال – خاص
أطلقت الشركة المصرية للاتصالات حملة إعلانية حملتها الإعلانية الجديدة لتسويق خدمات المحمول، بتصميم جديد ومبتكر لشعارها، سواء من حيث التصميم أو الألوان بما يتماشى مع طبيعة الخدمات المزمع تقديمها للعملاء.
ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر، منتصف سبتمبر الجارى، بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن بأكواد تحمل 0155 هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.
وتعد المصرية للاتصالات هى أولى الشركات التى وقعت على بنود تراخيص خدمات المحمول والجيل الرابع للاتصالات فى سبتمبر الماضى بقيمة 7.08 مليار جنيه، نصفها بالعملة المحلية والنصف الآخر بالدولار، وسددت 5.2 مليار جنيه منها، مع تقسيط المتبقى والبالغ 1.8 مليار جنيه على 4 سنوات، علماً بأنها سددت القسط الأول بقيمة 235 مليون جنيه، و26 مليون دولار منذ أيام.
المصرية للاتصالات
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