هبوط 7 بورصات.. ومكاسب للكويت ومسقط

هبوط البورصة

خالد بدر الدين



صعد مؤشرا بورصتى الكويت ومسقط فقط فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الثلاثاء- وهبطت 7 بورصات أخرى بنسب طفيفة، بينما ما زالت بورصات الرياض والدوحة والبحرين مغلقة تواصل احتفالها بعيد الأضحى.



وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن مؤشر بورصة الكويت ارتفع بأكثر من 0.4 % ليصل إلى 6921 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة مسقط 0.21 % ليتجاوز 5063 نقطة.



وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة 0.3 % ليسجل 3624 نقطة، ولكن مؤشر شقيقته سوق مال أبوظبى العام انخفض نسبة طفيفة ليستقر عند 4479 نقطة.



وخسر مؤشر بورصة تونس أكثر من 0.5 % ليصل إلى 6348 نقطة، ومؤشر بورصة بيروت اللبنانية 0.3 % ليصل إلى 1159 نقطة.



وهبط مؤشر بورصة عمان الأردنية بنسبة طفيفة بلغت 0.06% ليستقر عند 2156 نقطة، وكذلك مؤشر البورصة الفلسطينية بنسبة بسيطة أيضًا لم تزد عن 0.03 % ليتوقف عند 566 نقطة.



وتراجع أيضاً مؤشر بورصة كازابلانكا المغربية 0.07 % ليرتد إلى 12370 نقطة، وكذلك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند 13411 نقطة.