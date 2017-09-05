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اقتصاد وأسواق
طن النحاس يتجاوز 6937 دولارا لأعلى مستوى منذ 2014
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 04:06 م
النحاس
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النحاس
خالد بدر الدين
قفزت أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في بورصة لندن للمعادن، بأكثر من 0.3% للجلسة الرابعة، ليتجاوز 6937 دولارا للطن خلال التعاملات الرسمية، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2014.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار النحاس تزداد ارتفاعا بين جلسة وأخرى، لتقترب من حاجز 7000 دولار للطن، بفضل توقعات بنمو قوي للطلب من الصين صاحبة أكبر مستهلك للمعدن في العالم وكذلك زيادة كبيرة في مشتريات المضاربين مع صعود معادن صناعية أخرى.
وساعد النمو القوي للصناعات التحويلية على مستوى العالم وضعف الدولار أمام العديد من العملات، لا سيما اليوان الصينى، والمخاوف المرتبطة بالإمدادات من النحاس والألومنيوم والنيكل والزنك، على صعود أسعارها إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.
وارتفعت أسعار الزنك بأكثر من 0.6% لتصل إلى حوالى 3205 دولارات للطن، وكذلك أسعار القصدير بحوالى 0.8% لتتجاوز 20 ألفا و790 دولارًا للطن.
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