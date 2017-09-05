EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الإسكندرية للحاويات تعلن توزيعًا نقديًا 8.9 جنيه للسهم
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 03:57 م
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
أخر الأخبار
شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
رجب عزالدين
أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن توزيع كوبون نقدى بقيمة 8.97 جنيه للسهم الواحد.
ومن المقرر صرف الكوبون اعتبارًا من 20 سبتمبر الجارى، على أن ينتقل الحق في التوزيع للمشترى، حتى نهاية جلسة يوم الأحد -الموافق 17 من نفس الشهر- وفقًا لبيان مرسل للبورصة المصرية.
وحققت الشركة صافى ربح قدره 2.18 مليار جنيه، خلال يونيو 2016 إلى يوليو 2017، مقابل أرباح بلغت 1.36 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
ويبلغ رأسمال الشركة 739.29 مليون جنيه، موزعاً على 147.85 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيه للواحد.
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا