الإسكندرية للحاويات تعلن توزيعًا نقديًا 8.9 جنيه للسهم

شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

رجب عزالدين



أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن توزيع كوبون نقدى بقيمة 8.97 جنيه للسهم الواحد.



ومن المقرر صرف الكوبون اعتبارًا من 20 سبتمبر الجارى، على أن ينتقل الحق في التوزيع للمشترى، حتى نهاية جلسة يوم الأحد -الموافق 17 من نفس الشهر- وفقًا لبيان مرسل للبورصة المصرية.



وحققت الشركة صافى ربح قدره 2.18 مليار جنيه، خلال يونيو 2016 إلى يوليو 2017، مقابل أرباح بلغت 1.36 مليار جنيه بالعام المالي السابق.



ويبلغ رأسمال الشركة 739.29 مليون جنيه، موزعاً على 147.85 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيه للواحد.