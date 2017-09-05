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اتصالات وتكنولوجيا
استقالة أحمد قنديل من إنجو وإكس تاتش
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 02:40 م
إنجو
أخر الأخبار
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سمية كمال
كشف أحمد قنديل، بشركة " فريتال " اليابانية للهواتف المحمولة بمصر، عن ترك منصبه كمدير إقليمى للعلامتين التجاريتين الصينين " إنجو " و" إكس تاتش " بمصر ".
يذكر أن فريتال تستهدف الاستحواذ على 5 % من مبيعات الهواتف الذكية قبل نهاية العام الحالى، حسب سامح صبرى مدير شركة يونيكوم تريد موزع فريتال بمصر فى تصريحات سابقة لـ " المال ".
وتأسست «فريتال " لإنتاج الهواتف الذكية، التى تأسست فى عام 2012، بواسطة فريق عمل يضم خبراء من شركات ديل،ومايكروسوفت، وآبل، وموتورولا، أعلنت عن بدء أعمالها بالسوق المحلية فبراير 2017، وأكدت الشركة، فى حوار سابق، لـ«المال»، أنها تخصص %25 من إجمالى استثماراتها عالميًّا، لمنطقة الشرق الأوسط، على أن تصبح مصر محطة الانطلاق للتوسع فى دول المنطقة، وتعاقدت مع يونيكوم حينها كوكيل حصرى لمنتجاتها.
الهواتف الذكية
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