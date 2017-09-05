الوزراء يتابع مع التعليم استعدادات العام الدراسي الجديد

مجلس الوزراء

المال - خاص



تابع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادات الوزارة النهائية قبل العام الدراسي الجديد، والمقرر له البدء في يوم 23 سبتمبر الجاري.



وأكد رئيس الوزراء على تقدير الدولة العميق للـ "المعلم" انطلاقاً من دوره المهم على الجانب التربوي والتعليمي، فضلاً عن مسئوليته في تشكيل الوعي والفكر لدى النشء والشباب، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير أداء المعلم باعتباره ركيزة أساسية لمنظومة التعليم، من خلال التدريب الدائم ورفع كفاءتهم بصورة مستمرة للارتقاء بمخرجات العملية التعليمية.



ووجه رئيس الوزراء بأهمية المتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية على مدار العام الدراسي بالتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات، مؤكداً أن هذه الحكومة ملتزمة بنهج المواجهة والتصدي بكل حسم وقوة لكافة الظواهر السلبية التي قد تؤثر سلباً على انتظام العملية التعليمية، مع التحفيز المستمر للأكفاء عبر تقدم الصفوف والترقي للوظائف قيادية.



من جانبه، عرض الدكتور طارق شوقي، تقريراً حول أبرز استعدادات العام الدراسي الجديد، بما في ذلك موقف طباعة الكتب المدرسية وخطوات تسليمها للمديريات التعليمية، والموقف التنفيذي لأعمال الصيانة بالمدارس والفصول الجديدة التي تم إضافتها هذا العام لتقليل الكثافة الطلابية.



كما تناول الوزير خلال تقريره برامج الوزارة لتدريب المعلمين والإداريين والتطوير المستمر لأداءهم وتقييمهم وفق معايير موضوعية، وخطط تزويد المدارس بالوسائل التعليمية والأجهزة المتطورة، والعمل على غرس قيم المواطنة وروح الانتماء والولاء للوطن في نفوس الطلاب من خلال الالتزام بطابور الصباح وبتحية العلم وبتحية العلم.