السيارة نيسان نيو صنى

المال – خاص



استحوذت «نيسان» على %59.3 من مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ اليابانى، مسجلة بيع 10.3 ألف وحدة، من إجمالى بيع 17.5 ألف وحدة خلال النصف اﻷول، وقد ساهم طراز صنى فى تصدر نيسان قائمة العلامات اليابانية، لتتمكن من بيع 5051 وحدة.



وحلت «تويوتا» فى المرتبة الثانية، بحصة سوقية %19.4 بواقع 3.4 ألف سيارة، وتبعتها «ميتسوبيشي» بحصة سوقية %15.5، مسجلة بيع 2.7 ألف وحدة، وتليها مازدا بنحو 432 سيارة بحصة سوقية %2.4.



وبلغت مبيعات سوبارو نحو 378 سيارة لتسجل حصة سوقية %2.1، وسجلت مبيعات سوزوكى 202 سيارة بحصة سوقية %1.1، بينما جاءت هوندا فى المرتبة اﻷخيرة لتسجل بيع 57 وحدة بحصة سوقية %0.3.



وبالنسبة لمبيعات السيارات الصينية تصدرت شيرى القائمة، بحصة سوقية%67.7 لتتمكن من بيع 1.9 ألف سيارة من اجمالى المبيعات الصينية، التى بلغت 2789 وحدة، ويعود تفوق مبيعات شيرى الى قدرتها على بيع ما يقرب من 1392 سيارة من طراز شيرى تيجو خلال تلك الفترة.



وجاءت جيلى فى المرتبة الثانية، بحصة سوقية %29.4 بواقع 822 سيارة، فيما سجلت مبيعات بريليانس نحو 22 وحدة بحصة سوقية %0.7.

