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سيــارات
%72 حصة غبور أوتو من الكورية
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 01:10 م
هيونداى الكورية
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هيونداى الكورية
المال ــ خاص
اقتنصت شركة جى بى أوتو غبور وكيل العلامة التجارية هيونداى %72 من المبيعات الإجمالية للسيارات الملاكى الكورية الجنوبية فى مصر، خلال النصف الأول لتصل مبيعاتها إلى 6939 سيارة من المبيعات الإجمالية البالغة 9669 سيارة.
أما العلامة التجارية كيا التى تستحوذ على وكالتها شركة EIT فقد بلغت حصتها السوقية %28 من إجمالى مبيعات السيارات الكورية بمبيعات 2733 وحدة.
وجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الكورية قد تراجعت خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى بواقع %61.5 لتنخفض إلى 6939 سيارة مقابل 21.5 ألف سيارة خلال الفترة ذاتها من 2016 بتراجع يصل إلى 14.6 ألف وحدة.
وقال أحد موزعى السيارات الكورية إن السبب الرئيسى وراء تراجع المبيعات هو الزيادات الكبيرة فى الأسعار الأمر الذى دفع العملاء للتراجع عن قراراتهم الشرائية بانتظار عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة.
وأوضح أن التخفيضات التى طرحها الوكلاء خلال وقت سابق أسهمت فى إنعاش مبيعات بعض الطرازات دون أخرى خاصة السيارات التى لا زالت أسعارها دون مستوى 200 ألف جنيه وهى شريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة التى كانت ملائمة لشريحة الدخول المنخفضة، خاصة من خلال نظام التقسيط، لكن الأمر اختلف بعد زيادات الأسعار، لافتا إلى أن العروض التى طرحها الوكلاء على هذه السيارات قد أنعشت المبيعات بشكل جزئى.
أسعار السيارات
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