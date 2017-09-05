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سيــارات
المنصور تحصد 66% من الأمريكية
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 01:07 م
المنصور للسيارات
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المنصور للسيارات
أحمد شوقى
اقتنصت شركة المنصور للسيارات، وكيل شيفروليه %66 من مبيعات السيارات الملاكى الأمريكية فى مصر خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى بواقع 3324 وحدة من إجمالى المبيعات البالغة 5080.
وتعود صدارة شيفروليه لقطاع السيارات الأمريكية بشكل أساسى إلى نشاط التجميع المحلى، إذ تستفيد من التخفيضات الجمركية على المكونات المستوردة لتشغيل خطوط الإنتاج، فى حين تدفع الشركات الأخرى الرسوم كاملة.
أما «فورد» التى تستحوذ شركة عبداللطيف جميل على وكالتها فى مصر فقد باعت 1225، سيارة لتستحوذ على حصة سوقية %24؛ وقد أسهم طراز فورد فوكاس بشكل كبير فى دفع مبيعات الشركة بعد أن تم طرحه منذ عدة أشهر.
وجاءت «جيب» فى المرتبة الثالثة بمبيعات 531 وحدة محققة %10، وتقوم «جيب» أيضًا بتجميع بعض طرازاتها فى خطوط إنتاج الشركة العربية الأمريكية للسيارات التابعة للهيئة العربية للتصنيع.
يُذكر أن مبيعات السيارات الأمريكية فى قطاع الملاكى قد تراجعت بنسبة %46 خلال النصف الأول من 2017 لتصل إلى 5080 وحدة فقط، مقابل 9418 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
ويعود التراجع فى مبيعات السيارات الأمريكية إلى أزمة تدبير العملة فى مصر بشكل لم تستطع معه الشركات استيراد الكميات الكافية من السيارات الكاملة.
ورغم أفضلية نشاط التجميع المحلى، فإن الشركات تواجه بين الحين والآخر مشكلات تتعلق بتدبير العملة اللازمة لاستيراد المكونات ما يدفع بعض شركات التجميع أحيانًا إلى تجميد أنشطتها بشكل مؤقت.
المنصور للسيارات
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