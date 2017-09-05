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بورصة وشركات
آراب ديري تقرر إرجاء زيادة رأس المال
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 12:35 م
آراب ديرى
أخر الأخبار
آراب ديرى
مصطفى طلعت
قررت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري" إرجاء مقترح زيادة رأس المال لحين الانتهاء من إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك تمشياً مع متطلبات لجنة القيد وقواعد القيد بالبورصة.
وقالت الشركة، في بيان منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إصدار قرار جديد من مجلس الإدارة لاعتماد مقترح زيادة رأس المال ونموذج الإفصاح الخاص بالزيادة.
كان مجلس إدار آراب ديري قد وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 40 مليون جنيه، من 60 إلى 100 مليون جنيه، بالقيمة الإسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.
يشار إلى أن مجلس الإدارة قد وافق الأسبوع الماضي أيضا على مقترح تجزئة القيمة الاسمية بالقسمة على 10 ليتم تعديلها لتصبح 1 جنيه بدلاً من 10 جنيهات.
"العربية لمنتجات الالبان "آراب ديري
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