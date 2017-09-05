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اقتصاد وأسواق
صناع: مد دراسة قانون إنهاء المنازعات الضريبية خطوة إيجابية
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 12:01 م
عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
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عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
عمر سالم:
أكد صناع ومنتجين، أن إعلان وزارة المالية بمد دراسة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لن يجدى بالشكل المطلوب، ما لم يطبق القانون بشكل صارم على الجميع، واستعادة الثقة بين المالية، ومصلحة الضرائب من جهة، والمستثمرين من جهة أخرى، والقضاء على التقديرات الجزافية، والعمل على وضع حوافز جديدة، لكسب المزيد من الممولين، وزيادة الحصيلة عبر حل المنازعات القائمة.
وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أوضح فى وقت سابق أن الوزارة تدرس تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، الذى أقره مجلس النواب لمدة عام، ويسمح بالتصالح فى المنازعات الناشئة أو التى تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل، وجميع القوانين الضريبية الأخرى.
وقال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية، إن هناك أزمة ثقة بين المستثمر ومصلحة الضرائب، نتيجة التقديرات الجزافية، التى يقوم العاملين بالمصلحة بفرضها بشكل عشوائى، ما تسبب فى هروب البعض من الدخول فى المنظومة الضريبية خلال الفترة الماضية.
وأضاف شكرى، أن السبب فى قلة أعداد المتقدمين لحل المنازعات الضريبية، يرجع إلى فقدان الثقة، وأن البعض ليس لديه الثقة الكاملة فى الحصول على حقوقه، أو تلافى الأخطاء التى حدثت بالماضى، مشيراً إلى أنه ضرورى وضع عقوبات على أى عامل، يثبت أنه مخطئ أكثر من مرة فى وضعه تقديرات جزافية فى الضرائب.
وأكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن قرار المالية بمد المهلة يعد خطوة مهمة، وجزء من الإصلاح الضريبى، الذى تتبناه الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، بهدف استعادة الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، وتخفيف العبء عن الممولين.
وطالب الحكومة بضرورة لقاءات مع كبار الشركات من ممولى الضرائب، لاستطلاع رأيهم فى القواعد، والإجراءات اللازمة من أجل تلاف الأخطاء التى تمت فى المرحلة الأولى، وسرعة ميكنة الأمور الضريبية، التى تساهم فى عدم وضع تقديرات جزافية، والقضاء على أى ثغرات فى القوانين.
وأوضح أن مد المهلة لن يحل المنازعات الضريبية، لا سيما أن العدد الذى حل لم يصل للعدد الكبير، وأن الأزمة تكمن فى الثقة خلال الفترة الماضية، وأنه إذا استعاد الممول الثقة فى المصلحة، يكون الحل أمام القضاء، على المنازعات، ويسهل من مهمة مصلحة الضرائب.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمرى القاهرة الجديدة للصناعات الصغيرة، إن الحكومة دائما تضع القوانين والتشريعات، لكن هناك من الموظفين الصغار، من يقوم بتطفيش الاستثمار والمستثمرين، ويتسبب فى هروب البعض من الضرائب، نتيجة التعقيدات والروتين وغيرها.
وأضاف أنه يجب على الحكومة إعادة تأهيل موظفيها لتنفيذ القانون، بشكل صحيح، من أجل اكتساب المزيد من الممولين، مؤكدا أن عدم تقدم المزيد من الممولين لحل منازعاتهم الضريبية، يرجع إلى عدم الثقة وفقدانها بين الجانبين، ويحتاج لوقت وقواعد صحيحة، والتطبيق بشكل جيد.
وأشار إلى أن الأهم من مد المهلة اكتساب ثقة الممول، كما أن المستهدف الذى أطلقته الحكومة لتحصيل 20 مليار جنيه، من المنازعات الضريبية، هل درس بشكل جيد؟ وعلى أى اساس وضع؟ وضرورة وضع آليات وحوافز للممولين، من أجل تشجيعهم على حل المنازعات الضريبية، وتخفيضها لصغار الممولين، منعاً لتهرب البعض من سداد الضرائب.
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