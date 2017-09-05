مطالب بإلزام مستخلصي الجمارك بالتعهد كتابيا بعدم تأجير التراخيص

مصلحة الجمارك

معتز محمود:



اقترحت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، على مصلحة الجمارك، إلزام المستخلصين عند استخراج تراخيصهم، تقديم تعهد كتابى للمصلحة بعدم تأجير رخصته فى المستقبل.



وتأتى مطالبة الشعبة للمصلحة، فى إطار سعيها للقضاء على ظاهرة المستخلص «الكحول»، التى تسئ للمهنة والمنتسبين إليها، من البعض الذين يلجأون لاستخدام تراخيص بعض المستخلصين فى أعمال غير مشروعة، وعند ضبط الجهات المعنية للأمر، يقبض على صاحب الترخيص.



وعقدت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، اجتماعاً مؤخراً، تطرقت فيه لهذة الظاهرة وانتشارها، التى كانت أحد أسباب لجوء مصلحة الجمارك لإصدار المنشور رقم 4 لعام 2017، الذى نص على عدم التعامل مع أى شخص ينهى الإجراءات، إلا بعد التحقق من رخصته، وسنده فى تمثيل صاحب الشأن، وتوقيعه على البيان، ومراجعة جميع المستندات؛ وإحالة من تقاعس أو أخل بهذا للمساءلة القانونية.



ووفقا للمنشور المذكور، فإنه على مديرى إدارات شئون المستخلصين بالمناطق الجمركية، إخطار الإدارة العامة لشئون المستخلصين، بما تجدد من التراخيص بكل فئاتها فى نهاية كل شهر، حتى يتسنى للإدارة معاينة ومتابعة مكاتب التخليص.



وحظر المنشور فى بنده الرابع، أن على المندوب القيام بأعمال التخليص على رسائل أكثر من جهة أو شركة، وحال تعدد الجهات أوالشركات التى يملكها، أو يكون رئيس مجلس إدارتها شخص واحد، يتعين أن يكون لكل منها مندوب خاص بتخليص أعمالها.



وطلب المنشور من الجمرك المختص، تحرير محضر إثبات حالة عند استخدام رخصة التخليص الجمركى، بواسطة غير المرخص له دون سند قانونى، مع اتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة؛ لإحالتها إلى الهيئة التأديبية للمستخلصين، مع عرض الأمر؛ لرفعه إلى وزير المالية لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.



وأكد جابر مختار حسنين، رئيس لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أحد أهم أسباب خروج المنشور 4 لسنة 2017، عدم السماح للمستخلص بتأخير رخصته بما يساهم فى القضاء على المستخلص الكحول الذى يقوم بتأجير الرخصة.



من جانبه اعتبر مبروك على شلتوت، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن أصدار منشور 4 جاء بعد أن أساءت بعض الكيانات ومكاتب التخليص لبعض التسهيلات.



وأضاف شلتوت أن بعض تلك الكيانات، أو بعض المستخلصين فى مكاتبهم، تستعين بعمالة مؤقتة، دون تقنين أوضاع تلك العمالة.



وأوضح عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أنه حال ارتكاب أو حدوث أخطاء، من هذه العمالة، فإنها تتنصل من العبء الجنائى للعمالة المؤقتة، لعدم رغبتهم فى تقنين وضع العاملين لديهم.



وكانت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، طالبت مؤخراً من مصلحة الجمارك، اعتماد البيان الجمركى المستوفى شروطه، وضوابطه من مندوب المستخلص، أو مساعدة بعد التأكد من سلامة أوراقه القانونية، دون الحاجة لحضور صاحب المكتب شخصياً.



واعتبرت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، فى خطاب موجه للمصلحة، أن هذا المطلب تسهيلا على أصحاب المكاتب، والمستخلصين، ويعتمد على روح القانون، بما لايخالف القواعد الجمركية.



وأوضح الخطاب أن هناك صعوبة فى تواجد أصحاب مكاتب، والمستخلصين فى آن واحد فى المراكز الجمركية، ما دفع الشعبة للتقدم بطلب اعتماد البيان الجمركى، طالما أنه استوفى الضوابط اللازمة، أمام مسئولى الجمارك.



وشدّد على أنه ضرورى أن تقوم مسئولى الجمارك بالاضطلاع على أصل الرخصة الممنوحة لمندوب المستخلص، أو مساعده والمعتمدة من إدارة شئون المستخلصين، واسمه ضمن التفويض الصادر من أصحاب الشأن، للتأكد من أنه يعمل لدى هذا المكتب المقدم للبيان الجمركى، وهذا من باب التخفيف عن كاهل أصحاب المكاتب والمستخلصين.



وأشارت الشعبة فى خطابها إلى أنها قامت بالتنويه عن ذلك الإجراء، ولفتت الشعبة فى الخطاب إلى أن يعمم ذلك على الدوائر الجمركية بجميع الموانئ، من باب التعاون بين مصلحة الجمارك والمتعاملين معها، بما لا يضار أحد، وعدم تعطيل الإجراءات حتى لاتتحمل الواردات بغرامات تأخير للحاوية بالعملة الأجنبية.



وكشفت الشعبة فى خطابها عن أن الخطوط الملاحية الأجنبية تفرض غرامات تأخير على الحاوية الواحدة، الواردة فى اليوم الواحد، تبلغ 130 دولار أمريكى.



وتابعت الشعبة فى خطابها، أن شركات التخزين هى الأخرى تحصل على مصاريف تخزين لليوم الواحد، تصل إلى 900 جنيه عن الحاوية الواحدة.



ولفتت إلى أن هذه الغرامات والمصروفات فى بعض الأحيان تبريرها من منطلق أن الإجراءات الجمركية بها تأخير، وأنه ينعكس عليهم، ما يؤدى للتأخير لهم ويعيق استكمال دورة عمل الحاويات.



وأشارت الشعبة فى الخطاب إلى أنها من هذا المنطلق قررت مناشدة مصلحة الجمارك، وإيضاح بعض ما يعوق العملية الجمركية فى بعض مراحلها، للتخفيف عن كاهل المستوردين، لعدم تحمل هذه الغرامات التى تؤدى فى النهاية لارتفاع الأسعار.