قائمة مكاتب المحاسبة الـ20 الأكثر مراجعة لشركات البورصة

البورصة المصرية

المال ــ خاص:



حصلت «المال» على تصنيف أصدرته البورصة المصرية بشأن ترتيب شركات المحاسبة والمراجعة المصرية، بحسب عدد الشركات المقيدة بالبورصة التى قامت بمراجعتها خلال عام 2017.



ووفقا لما قاله د. عبد الرسول عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة مكتب عبد الرسول عبد الهادى للمحاسبة والمراجعة، والحاصل على الترتيب رقم 21 فى التصنيف، فإن البورصة اعتمدت فى التصنيف على ترتيب الشركات خلال فترة واحدة من عام 2017 وهى النصف الأول حتى نهاية يونيو 2017، ولو أعادت البورصة تقييم الشركات لوجدت اختلافا فى الترتيب.



ووفقا للتصنيف، فإن الترتيب شمل أكثر من 90 مكتبا قامت بمراجعة الشركات المقيدة بالبورصة.



وتنشر «المال» فيما يلى ترتيب أول 20 مركزا لمكاتب المحاسبة والمراجعة، وعدد الشركات المقيدة بالبورصة التى قامت بمراجعتها، بما فيها الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو الجهاز الرقابى الحكومى المنوط به إجراء تلك المراجعات:



● الجهاز المركزى للمحاسبات، وقام بمراجعة 48 شركة.



● المتضامنون للمحاسبة والمراجعة ( 41 شركة).



● حازم حسن «كى بى إم جى» (38 شركة).



● مزارز «مصطفى شوقى وشركاه» (20 شركة).



● باكر نيلى «وحيد عبد الغفار وشركاه» (12 شركة).



● ديلويت «صالح وبرسوم وعبد العزيز» (11 شركة).



● نصر أبو العباس وشركاه (9 شركات).



● عبد العزيز حجازى وشركاه «كرو هوروت» (8 شركات).



● يحيى عبد المنعم حسن (8 شركات).



● «أر إس إم إنترناشيونال» (7 شركات).



● المعزاوى وشركاه ( 5 شركات).



● بيت الخبرة الاستشارى ( 5 شركات).



● منصور وشركاه «برايس ووتر هاوس» ( 5 شركات).



● مور إسنفينزمصر (5 شركات).



● خالد وشركاه (4 شركات).



● فتحى سعيد عبد السميع (4 شركات).



● أحمد سلطان وشركاه «بورا أوديت إنترناشيونال» (3 شركات).



● «أيه جى إن إنترناشيونال» محمد عادل ناصف وشركاه «( 3 شركات).



● رودل وشركاه – زوروق وشركاه (3شركات).



● محاسبون قانونيون ومستشارون» أبو السعود «( 3 شركات).

