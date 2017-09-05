الصخور العربية تضع خطة تنشيطية لاختراق أسواق جديدة

مصانع وشركات البلاستيك

❏ حسين: مساع لإضافة منتجات أمريكية وصينية والتصدير للبلدان الإفريقية



شريف عمر



تخطط شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، لوضع خطة تنشيطية لتطوير الأعمال، واختراق أسواق جديدة، بهدف تعزيز المبيعات، واستعادة معدلات نمو الأرباح قبل نهاية العام الجارى، بعد الخسائر التى تكبدتها خلال الربع الثانى من العام الحالى.



ويبلغ رأسمال الشركة 20 مليون جنيه، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.



وأظهرت نتائج أعمال الصخور خلال النصف الأول من العام الحالى، تحقيق صافى ربح بلغ 1.071مليون جنيه، مقابل 1.765 مليون جنيه، فى النصف المماثل من العام الماضى، فيما تكبدت خسائر قاربت 295 ألف جنيه، فى الربع الثانى من العام الحالى، مقابل ربحية بـ 830 ألف جنيه فى الربع المناظر، متأثرة بالانخفاض اللافت فى المبيعات.



قال عادل حسين، رئيس مجلس إدارة الصخور العربية، إن شركته عانت من الانخفاض الشديد فى المبيعات، تحديدًا فى الربع الثانى، نظراً لارتفاع التنافسية، وعدم الرقابة على منتجات مواسير البلاستيك فى السوق المحلية، ووجود أكثر من منتج بالسوق المحلية يصنع دون الالتزام بالمواصفات اللازمة.



وتابع حسن فى تصريح لـ”المال”، أن الشركة تمتلك مصنعًا، وملتزمة بسداد الضرائب والرسوم المقررة، ما يدفع الشركة لزيادة أسعار بيع منتجاتها، بعد ارتفاع الضرائب والمواد الخام، ما يدفع المستهلك لتفضيل المنتجات البديلة، رخيصة السعر.



وبلغت مبيعات الشركة خلال النصف الأول 4.012 مليون جنيه، مقابل 6.251 مليون جنيه فى النصف المماثل، فيما بلغت التكاليف 2.3 مليون جنيه مقابل 3.6 مليون جنيه، فى حين بلغت مبيعات الربع الثانى 447 ألف جنيه، مقابل 3.101 مليون جنيه.



وخلال الربع الأول من العام الحالى حققت نمواً فى الأرباح بنسبة %37، لتحقق أرباحاً بقيمة 1.28 مليون جنيه، مقابل 936.7 ألف جنيه، بالفترة المماثلة من 2016.



وأوضح أن الشركة تبحث حالياً وضع خطة لاختراق أسواق جديدة فى مناطق شمال ووسط إفريقيا، منها تنزانيا وكينيا، بهدف زيادة حصيلة التصدير، وتفادى أى انخفاضات مفاجئة فى مبيعات السوق المحلية.



وقال رئيس مجلس إدارة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، إن هناك عروضًا من شركات أمريكية، وصينية، وإسبانية لتصنيع منتجاتها، بداخل مصنع الصخور مقابل توجيه المنتجات للتصدير للاستفادة، من المزايا العديدة التى توفرها السوق المصرية من خلال توافر المواد الخام والأيدى العاملة، وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية التى تسهل دخول المنتجات المصرية، لداخل الأسواق الإفريقية، واللاتينية، بما يعزز من فرص الاستثمار.



ونوه إلى أن الشركة تستهدف إضافة منتجات جديدة فى مجال الصناعات البلاستيكية من المواسير وكيعان المياه.



يذكر أن الصخور أعلنت الربع الثانى من العام الحالى عن حصولها على شهادة اجتياز منتج الشركة «البولى بروبلين”، من المركز لبحوث الإسكان والبناء، وأصبح المنتج مطابقا للمواصفات القياسية الألمانية، بما يحق لها الدخول فى المشاريع القومية، وسوق التصدير، ما يؤثر بالإيجاب على أرباح الشركة.



يشار إلى أن حسين تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة البورصة، كممثل لشركات بورصة النيل صغيرة الحجم، إلا أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت استبعاده لعدم توافر الشروط اللازمة.



ومع نهايات ديسمبر الماضى قررت إدارة البورصة بدأ التداول على سهم الصخور العربية فى بورصة النيل، بعد تغطية طرح %20 من الأسهم فى البورصة، وتعمل الصخور فى مجال تصنيع مواسير المياه من البولى بروبلين، وتصنيع مواسير بلاستيك لمياه الشرب والصرف الصحى، وتصنيع قطع ووصلات بلاستيك بالنحاس.