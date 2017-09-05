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نقل وملاحة
رئيس المصلحة: تسهيلات جمركية لمشروعات بورسعيد والسخنة
الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 11:13 ص
مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك
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مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك
أماني العزازي:
كشف الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن عدة تيسيرات جمركية أقرتها المصلحة فى التعامل مع المنطقة الاقتصادية العامة لقناة السويس، رغم عدم إنشاء دوائر جمركية مسورة داخل المنطقة أو غرف عمليات أو كاميرات مراقبة.
وقال عبد العزيز إن مصلحة الجمارك أفرجت عن كافة المعدات والآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المستخدمة فى تجهيزات البنية التحتية التى تستوردها الشركات العاملة فى مشروعات منطقة قناة السويس، وذلك بإعفاءات جمركية كاملة ودون رسوم.
وأضاف أن الصالح العام فرض قيام الجمارك بتيسير الإجراءات الجمركية حتى لاتقف عقبة أمام الشركات التى بدأ بعضها بالفعل فى الإنتاج والتصدير بمنطقة العين السخنة ومنها بعض الشركات الصينية، مشيرا إلى أن الهيئة الاقتصادية لم تنته من تسوير المنطقة كدائرة جمركية، إذ لا تخضع المناطق الحرة الخاصة لنفس الإجراءات الجمركية العادية أو ضوابط الاستيراد والتصدير أو الرسوم والضرائب.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة بصدد إنهاء إجراءات ترخيص الدائرة الجمركية لساحة الحاويات الجديدة التابعة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بالتنسيق مع وزارة الاستثمار حتى تتمكن من تشغيل الساحة التى تسبب إنشاؤها وفقا لنظام المناطق الحره فى عدم تمكين الجمارك من أداء مهامها، لافتا إلى أن المناطق الحرة لا تخضع للإجراءات الجمركية العادية التى نص عليها قانون الجمارك والمطبقة على المستودعات الجمركية والإيداعات داخل الموانئ.
وأضاف عبد العزيز أن ساحة الحاويات الجديدة للشركه عند إنشائها كانت تخضع لقانون الجمارك 66 لسنة 63 كمستودع إلا أن ترخيصها فى إطار نظام المنطقة الحرة لا يمكن الجمارك من أداء عملها وتجعلها مخالفة للقانون لأنها لا تخضع للإجراءات الجمركية ولا الرسوم ولا الضرائب ولا ضوابط الاستيراد والتصدير باعتبارها منطقة حرة خاصة داخل الميناء.
وأوضح أن هناك حالات مماثلة ببعض الموانئ يتم حاليا تقنين أوضاعها بحيث يتم عملها وفقا لضوابط قانون الجمارك دون التأثير على عمل هذه الشركات، ولن تطلب الجمارك رسوم جمركية على المعدات والآلات الرأسمالية وحركة الشحن والتفريغ.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات على تقسيم الساحة الجديدة إلى منطقتين إحداها تعمل بنظام المستودعات، والأخرى بنظام المنطقة الحرة، والهيئة العامة للاستثمار بصدد استصدار قراراها ببدء تشغيل الساحة وتقوم الجمارك بالترخيص لعمل الساحة كدائرة جمركية.
وأشار عبد العزيز إلى أن دخول ساحة شركة بورسعيد الخدمه من شأنه إحداث نقلة نوعية فى منظومة الإفراج والكشف الجمركي؛ بسبب ميكنة الساحة ومتابعة ومراقبة الإجراءات الجمركية ومتابعة أداء الموظفين وحركة العمل بالساحات، كما أن الساحة لا تسمح بتداخل الكشف بين حاويات الصادر والوارد مما يقلل من فرص تهريب البضائع.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة بصدد استكمال منظومة الكشف الجمركى بأجهزة الفحص بالأشعة لتغطية %65 الباقية من احتياجات جمارك الموانئ والمطارات بمختلف محافظات مصر، لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية لتوريد هذه الأجهزه سيتم تدبيرها من خزينة الدولة.
وأضاف أن المصلحة انتهت من التشغيل التجريبى لعدد 87 جهاز فحص بالأشعة تم تركيبها بالموانئ والمطارات ليغطى احتياجات %35 من الخطة الاستراتيجية للمصلحة التى تستهدف إحكام الرقابة الجمركية باستثناء بعض الأماكن مثل موانئ رفح وقسطل، إذ تحول الظروف الأمنية دون قيام رجال الجمارك باستكمال البنية التحتية وتركيب أجهزة الكشف بالأشعة.
وأوضح أن الأجهزة الجديدة قامت الشهر الماضى، بالكشف عن 4 ونصف مليار حقيبة ركاب، ونجحت فى اكتشاف العديد من المحظورات قبل دخولها البلاد، ومن المتوقع أن تسهم المنظومة فى إحكام الرقابة على الحاويات الواردة للساحات الجمركية، كاشفا عن أزمة كبيرة فى حجم العاملين بالمصلحة، مشيرا إلى أن طاقة العمل تتطلب 20 ألف موظف على الأقل لتضاعف حجم أعمال المصلحة، ومواجهة الضغط على أجهزة الفحص بالأشعة بمختلف موانئ ومطارات مصر التى تعمل على مدار 24 ساعة.
ولفت عبد العزيز إلى أن المصلحة اتجهت إلى تغطية هذا العجز بفتح باب الندب من الجهات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة والتى تعانى تكدسا فى أعداد العاملين بها، حيث اتفقت المصلحة مع رئيس الوزراء على أن تقود تطبيق منظومة الشباك الواحد فى مصر (إيجيتريد) وأعددنا خطة متكاملة لكيفية تحويل نموذج التجارة المصرى إلى نموذج إلكترونى، وذلك من خلال لجنة مشتركة من وزارة المالية والصناعة والتجارة والنقل، يرأسها وزير التجارة بقرار رئيس الوزراء.
وبشأن منظومة الإفراج الجمركى بالموانئ، قال عبد العزيز، إنه يتم حاليا تطوير المنظومة بصورة شمولية، لافتا إلى أن الإفراج عن البضائع لا يقتصر على الجمارك وحدها، وهناك إجراءات يقوم بها العميل سواء مصدر أو مستورد ترتبط بالبنوك والرقابة على الصادرات والواردات والتوكيلات الملاحية والميناء، وهى عناصر أخرى تتحكم فى المنظومة.
وقال إن أى تقصير فى هذه الإجراءات يؤثر على المنظومة بأكملها، مؤكدا عدم وجود مشاكل للعملاء مع الجمارك باستثناء مشاكل التقييم الجمركى للبضائع والمعروف بالتتمين، وقد أوجدنا الحل فى أن يقوم العميل بسداد الفارق فى الرسوم بين ما يسمى الرسوم القطعية ورسوم الأمانة لخزينة الدولة مقابل أن يتم الإفراج فى نفس اليوم عن بضاعته لنجنبه تحمل رسوم أرضيات جمركية نظير بقاء بضاعته تحت التحفظ بساحات الجمرك، لحين الفصل فى اختلافات تقدير الرسوم بين الجمارك والعميل.
وأضاف أن التلاعب أو التزوير فى مستندات الرسائل هو السيناريو الوحيد لبقاء البضاعة داخل الجمرك، وذلك لحين فصل النيابة العامة فى التحقيقات، لافتا إلى ربط الجمارك إلكترونيا بالصادرات والواردات والموانئ والبنوك والتنمية الصناعية والمرور؛ لمنع التداخل بين الجهات وإحكام الرقابة الجمركية على البضائع الواردة من الخارج.
وعن التفاوت فى التتمين وتقدير الرسوم الجمركية على البضائع الواردة بين الموانئ المصرية، أكد عبد العزيز إنشاء إدارة لبحوث القيمة تتبع الإدارة العامة للمكافحة؛ للنظر فى فواتير الأسعار قبل قدوم البضاعة للميناء على سبيل الإنذار المبكر، وتقوم بتحليل القيم الواردة من الخارج ومقارنتها بمنشورات الأسعار الموجودة على الشبكة الإلكترونية للمصلحه وإحالة صاحب البضاعة للتحقيق إذا كانت مستوردة بسعر متدنى عن سعرها الحقيقى المتعارف عليه عالميا، ويمكن لصاحب البضاعه التظلم أمام جهات التحكيم لضمان النزاهة والشفافية.
وأكد عبد العزيز أن منظمة الجمارك العالمية وافقت على طلب مصر باستضافة الاجتماع السنوى للجنة السياسات الجمركية (إحدى لجان المنظمة) والمقرر عقده ديسمبر المقبل، فى مدينة الأقصر بصعيد مصر، مشيرا إلى أنها المرة لأولى التى تقوم فيها منظمة الجمارك العالمية بتنظيم مؤتمر لها بدوله عربيه خارج حدود الدول الأعضاء البالغ عددهم 186 دولة مما يعكس ثقة المنظمه فى الجمارك المصرية، لافتا إلى نجاح المصلحة فى توطيد علاقاتها بالدول الأعضاء وتطوير منظومة العلاقات فى عمليات تبادل البيانات والمعلومات المهمة؛ لمجابهة جرائم التهرب الجمركى وفرض تواجد مصر على الساحة الدولية.
وقال إن المؤتمر فرصة جيدة لتنشيط ودعم السياحة، حيث من المقرر استقبال وفود 27 دولة من أعضاء لجنة السياسات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية بالأقصر، إضافة إلى رئيس المنظمة والأمين العام.
يذكر أن لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية تختص بمراجعة كافة التشريعات والقرارات الجمركية الصادرة عنها خلال العام ومناقشة وصياغة التوصيات وعرضها على رؤساء الجمارك فى الدول الأعضاء.
مصلحة الجمارك
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