788 مليون جنيه قروض أعمال إسكندرية منذ بداية العام

جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية

❏ مجدى موسى: 3 محاور أساسية ساهمت فى تجاوز المستهدف



هبة محمد



نجحت جمعية رجال أعمال الإسكندرية فى ضخ قروضًا بقيمة 788 مليون جنيه، منذ بداية العام حتى يوليو الماضى، بنمو %28 عن نفس الفترة من العام الماضى.



قال مجدى موسى، المدير التنفيذى للجمعية، إنه كان من المستهدف تحقيق نموًا بواقع %20 خلال تلك الفترة من العام الجارى، لكن الجمعية تمكنت من تخطيه ليصل إلى %28 بعد تطبيقها 3 محاور أساسية، هى منح المسئولين الميدانيين سلطة تحديد خطة العمل، ومناقشتهم بعد ذلك، ومحاولة تنفيذها، فضلاً عن تطبيق برنامج مكثف لرفع كفاءة الإخصائيين ومديرى العمليات والمحافظات.



أضاف أنه دشنت وحدة لمتابعة وتقييم الأداء، فضلاً عن استكمال الهيكل الإدارى للجمعية، بما ساهم فى رفع قدرتها على تحقيق المستهدفات المخططة. أشار إلى أن المحفظة النشطة بلغت 879 مليون جنيه، بمعدل سداد %99.71، لافتاً إلى أن فريق العمل بالجمعية ضخ 150 مليون جنيه فى شهر يوليو الماضى، بـ 33 ألف قرض.



وتبعاً لأحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو خلال النصف الأول من العام، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 23 % فى قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والشركات التى بلغت نهاية شهر يونيو 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016، كما زاد عدد المستفيدين بواقع %10، حتى نهاية يونيو، وتخطت 2 مليون مستفيد مقارنة بـ 1.8 مليون مستفيد بداية العام.



بدأت الجمعية نشاطها فى 1983 باعتبارها اللجنة الاقتصادية لرجال الأعمال، تحت مظلة الغرفة التجارية بالإسكندرية، لتبدأ نشاطها الفعلى فى يناير 1990، فى مجال تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بمحافظة الإسكندرية، وتمتلك الجمعية 54 فرعاً فى 6 محافظات منها الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، ومرسى مطروح، والمنوفية، والغربية.