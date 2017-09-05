15.4 مليار جنيه قروض الصغيرة والمتناهية بالبنك الزراعي

المشروعات الصغيرة

أحمد الدسوقي:



ضخ البنك الزراعى المصرى، قروضًا بقيمة 15.4 مليار جنيه، لصالح قطاعى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، منذ أن بدأ عمله فى السوق المصرية وحتى الآن.



قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريح لـ«المال»، إن هذه التمويلات تمثل %70 من إجمالى محفظة قروض البنك، التى تقدر بـ 22 مليار جنيه.



وأشار القصير إلى أن مصرفه بدأ بعد دخوله تحت مظلة البنك المركزى المشاركة فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSME’s، التى أطلقها العام الماضى، مؤكدا أن انضمام مصرفه للمركزى لن يؤثر على خدمة الفلاح المصرى.



وكان نقل تبعية البنك الزراعى من وزارة الزراعة، إلى البنك المركزى المصرى، ووافقت عليها وتنفيذها قبل فترة، وأُنشئ البنك بموجب قانون عام 1930، تحت اسم بنك التسليف الزراعى، لتقديم قروض للمزارعين المصريين، وتغيير اسمه بموجب قانون عام 1976 لبنك التنمية والائتمان الزراعى، من أجل تقديم دعم وتمويل للمزارعين.



وعن مفاوضات مصرفه مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، للحصول على قروض جديدة، أكد وجود مفاوضات للحصول على قرض جديد ولكن لم تحدد قيمته حالياً.



وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة لـ«المال»، فى وقت سابق أن الجهاز يوقع بعد عيد الأضحى مع البنك الزراعى، قرض جديد للمشروعات الصغيرة بقيمة 250 مليون جنيه، تخصيصه للثروة الحيوانية.



وتعول الحكومة المصرية على البنك الزراعى كثيراً فى دعم خطتها لتنمية الثروة الحيوانية، والسمكية، والداجنة، والتوسع فى المشروعات الزراعية، ومساندة الفلاحين، من أجل زيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد.



وفى سياق متصل، قال «القصير» إن البنك الزراعى انتهى مؤخرًا من إعادة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية -المملوكة له بالكامل -ماليا وإداريًا ومعالجة كل القصور بها، مؤكدا أن البنك يتوسع من خلالها فى مبادرة الـ SMEs.



وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أنه فتح مفاوضات منذ فترة قريبة مع البنك الدولى، للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، توجيهه لإعادة هيكلة البنك، متوقعا الانتهاء كلياً من برنامج إعادة هيكلة خلال عامين على الأقل.