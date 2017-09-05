2.6 مليار جنيه حصة شمال الدلتا من تمويل القابضة

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

عمر سالم



علمت «المال» أن نصيب شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة للكهرباء، يبلغ نحو 2.6 مليار جنيه، من إجمالى قيمة القرض الموجه لصالح الاخيرة، البالغة قيمته 19.4 مليار جنيه.



ووقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر، منتصف يوليو الماضى، عقد تمويل مشترك، خاصًا بتطوير شبكة توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية مع عدد من البنوك، منها «الأهلى» و«مصر»، بقيمة 19.4 مليار جنيه.



وأوضحت مصادر مسئولة بـ«القابضة للكهرباء» أنه تم صرف أولى الدفعات الخاصة بالقرض لـ»شمال الدلتا» منذ أيام، وسيستمر صرف الحصة على مدار عامين.



وتصل آجال قرض «القابضة» إلى 15 عاما، بفترة سماح 3 سنوات، وأجل سداد 12 سنة، بسعر فائدة %18.75، تتحمل منها وزارة المالية %12، على مدار مدة التمويل.



قالت المهندسة ابتهال الشافعى، رئيس شركة شمال الدلتا للتوزيع، إن الشركة ستوجه حصتها من القرض لتنفيذ مشروعات جديدة خلال العامين المقبلين تتضمن إنشاء مركز للتحكم بالطاقة، فضلا عن تطوير آخر تابع لها بالدقهلية.



وأضافت لـ«المال»، أن الشركة ستنشئ ما لا يقل عن 200 كشك كهرباء،إلى جانب شراء وتنفيذ 1198 محولًا جديدًا، لافتة إلى انها طرحت مناقصة لشراء 10 محولات منذ أيام.



وكشفت أن الشركة تسعى لتحديث كل الشبكات والخطوط الخاصة بها، كما ستقوم بإحلال وتجديد أكثر من 2000 كشك كهرباء تابع لها، كذلك سترفع طاقتها الاستيعابية لتتجاوز 5000 ميجاوات.



ﻭﻳﺒﻠﻎ عدد ﻣﺸﺘﺮﻛﻰ ‏«شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء» ﻧﺤﻮ 3.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ، وليصل ﺭﺃﺳﻤالها إلى ﻧﺤﻮ 449 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ، وتغطى نطاق محافظات الدقهلية، ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﺩﻣﻴﺎﻁ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻀﻢ ﺃﻳﻀًﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ، ﻣﺜﻞ ﺩﻣﻴﺎﻁ الجديدة ﻭﻛﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ وبلطيم.



ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ، ﻭﺍﻷﺳﻤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ، ﻣﻦ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إمدادات الطاقة ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ من الشركة ﻭالتى ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ الكهرباء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، وزيادة عدد المشتركين لـ4 ملايين خلال العام الحالى.