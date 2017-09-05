حلم المونديال.. مصر لإحياء آمالها أمام طموح أوغندا

مصر لإحياء آمالها أمام طموح أوغندا

علي المصري:



يأمل منتخب مصر الأول لكرة القدم، في إحياء آماله في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، عندما يستضيف منتخب أوغندا المتصدر، في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، وسيدير اللقاء طاقم حكام من جنوب إفريقيا، بقيادة الحكم فيكتور ميجل جوميز.



ويسعى منتخب الفراعنة إلى الثأر من ضيفه الأوغندي، عندما يلتقيان في الجولة الرابعة للتصفيات، من أجل استعادة صدارة المجموعة الخامسة، وتجديد أمله في الحصول على تذكرة التأهل للنهائيات، بعد غياب 28 عاما، عن آخر مشاركة لمصر في مونديال 1990 بإيطاليا.



وتلقى منتخب مصر أول هزيمة في التصفيات الخميس الماضي، أمام أوغندا بهدف دون رد في الجولة الثالثة، ما جعله يتراجع إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، فيما تقدمت أوغندا للصدارة، بعد أن رفعت رصيدها إلى سبع نقاط.



ومنع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر، اللاعبين والجهاز الفني من التواصل مع وسائل الإعلام من أجل التركيز على المهمة المنتظرة، واكتفى إيهاب لهيطة مدير المنتخب، بالتحدث إلى الصحفيين في تعليق مختصر بقوله: "الروح المعنوية للاعبين عالية وهناك إصرار على تحقيق الفوز واستعادة الصدارة".



وتحتاج مصر في لقاء اليوم، فك شفرة دفاع أوغندا العنيد، وحارس مرماه المتألق دينيس أونيانجا، الذي حمى مرماه في ثلاث جولات بتميز ولم يتلق أي هدف حتى الجولة الرابعة، وبالتالي إلحاق الهزيمة الأولى به، وهو أمر متاح بقوة، في ظل المواهب الهجومية المصرية وامتلاك المنتخب لأسلحة فنية متنوعة تجيد التسجيل من داخل وخارج المنطقة.



وتسببت نتيجة التعادل بين غانا والكونغو بالجولة الثالثة في شعور بالارتياح لدى لاعبي الفريق المصري، وتملك غانا نقطتين من ثلاث مباريات وتحتل المركز الثالث بينما يقبع منتخب الكونغو في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.



وتنفس عشاق الفراعنة الصعداء بإخفاق غانا المدوي على أرضها أمام الكونغو، ليبتعد منتخب النجوم السوداء إكلينيكيا عن حسابات التأهل، بعد مضي ثلاث جولات من التصفيات، وما زاد من تفاؤل المصريين بتعادل غانا والكونغو، أن انتصار مصر علي أوغندا، ستتحكم في ترتيب المجموعة من جديد، وبالتالي إبقاء مصير تأهلها إلى كأس العالم بيدها دون النظر إلى نتائج أخرى.



ويحتاج المنتخب المصري إلى تحقيق 6 نقاط من مباراتي أوغندا والكونغو، أي الفوز بهما، من أجل تأهله بشكل رسمي إلى مونديال روسيا، بشرط خسارة أوغندا أو تعادلها أمام غانا في لقاء الجولة الخامسة.



ويرغب المنتخب المصري في السير بخطى ثابتة نحو هذا السيناريو، دون الانتظار للدخول في حسابات معقدة من أجل التأهل، وفِي حالة تعادل أوغندا أمام غانا، فإن المنتخب المصري يصعد إلى كأس العالم مباشرة، دون الانتظار لمواجهة الجولة الأخيرة أمام غانا.



وسيكون ترتيب المجموعة وقتها:-



1- مصر 12 نقطة

2- أوغندا 8 نقاط

3- غانا 6 (في حالة الفوز على الكونغو)

4- الكونغو نقطة وحيدة



وعقد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا مع كبار اللاعبين طالبهم خلاله بتحقيق الفوز واستعادة الصدارة من جديد، ووعد اللاعبون أبو ريدة ببذل كل جهد مستطاع لتحقيق الفوز في جميع المباريات الثلاث المتبقية من أجل تحقيق حلم المصريين، مؤكدين أن مؤازرة الجماهير أمام أوغندا سيكون لها أثر جيد في اللقاء.



ومن المتوقع أن تزحف الجماهير المصرية بقوة نحو ستاد برج العرب، وهناك توقعات بامتلائه مدرجاته بما لا يقل عن 75 ألف متفرج، لتحفيز اللاعبين علي الاقتراب خطوة إضافية من روسيا 2018، وهناك إقبال كبير على شراء تذاكر المباراة، منذ أن طرحت في الأسواق، وهو ما يدل على زحف جماهيري مرتقب.



ويعلم أنصار منتخب مصر، أن لاعبيه قادرون علي عرقلة أوغندا،والعودة لصدارة المجموعة مجددا، فالحضري ورفاقه عازمون على إخضاع ضيوفهم كروياً، وهو أمر لا مفاجأة فيه، بل أنه مرتقب ومنتظر، وترتيب مجموعة مصر الحالي لن يكون هو ذاته مساء اليوم.



وما يدل على ذلك، أن القيمة التسويقية للدولي المصري محمد صلاح، المنتقل هذا الصيف لليفربول اﻹنجليزي، تساوي أكثر من 10 أضعاف قيمة لاعبي أوغندا التسويقية مجتمعين، بعدما أنضم للريدز من روما الإيطالي، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، في حين أن مجموع القيمة التسويقية للاعبي أوغندا تبلغ نحو 3.1 مليون جنيه استرليني فقط.



في المقابل، يأمل منتخب أوغندا في العودة من اﻹسكندرية بنقطة التعادل علي أقل تقدير، لتسهيل مهمته في الجولتين المتبقيتين، خاصة بعد أن حقق الفوز الأول علي مصر، في الجولة الماضية، منذ 1965 والثانية فقط تاريخياً.



وقال موزيس باسينا المدير الفني الوطني لأوغندا، في تصريحات للصحفيين فور وصول منتخب بلاده للإسكندرية مساء أول أمس الأحد: "تمكنا في المباراة الأولى من إيقاف خطورة محمد صلاح وسننجح في مباراة الثلاثاء في إيقاف خطورته أيضا".



وتابع: "جئنا للإسكندرية لتحقيق الفوز على مصر والعودة بنتيجة إيجابية للاستمرار في صدارة المجموعة، والتأهل لأول مرة في تاريخ أوغندا لنهائيات كأس العالم".



ووصل باكا بوليندي وزير الرياضة الأوغندي، إلى اﻹسكندرية، لحضور اللقاء، وزار مقر إقامة منتخب بلاده في برج العرب، وحرص المنتخب بالكامل، وعلى رأسهم رئيس اتحاد الكرة الأوغندي على استقباله على مدخل الفندق والترحيب به، وكان معهم بالمصادفة منتخب كرة السلة الأوغندي الذي يتواجد في اﻹسكندرية، لخوض معسكر مغلق، لزيارة فريق الكرة وتشجيعه قبل المواجهة المهمة مساء اليوم.



وفي مباراة أخري تقام في الرابعة النصف عصر اليوم، ضمن المجموعة ذاتها، يحل منتخب غانا ضيفا علي نظيره الكونغولي، في برازافيل، بحثا عن آحياء آماله الضعيفه في التأهل للمونديال، ويملك المنتخب الغاني في رصيده نقطتين فقط من ثلاث لقاءات، مقابل نقطة وحيدة لمنتخب الكونغو، صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة.