درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا فى النهار لطيف ليلاً.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة والصغرى 24، والإسكندرية 31 والصغرى 24، ومطروح 29 والصغرى 21.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :



الصغرى العظمى



القاهرة 24 36



وسط الدلتا 24 36



الاسكندرية 24 31



بلطيم 25 31



مطرح 21 29



السلوم 22 31



سيوة 22 37



بروسعيد 25 30



دمياط 25 30



العريش 22 34



رفح 21 33



الاسماعيلي 21 36



السويس 22 37



رأس سدر 24 35



نخل 20 36



نويبع 28 38



طابا 23 36



كارتين 18 35



الطور 21 35



شرم الشيخ 27 37



الغردقة 27 38



مرسى علم 28 36



الفيوم 24 36



بنى سويف 24 36



المنيا 23 36



اسيوط 22 36



سوهاج 25 37



قنا 25 40



الاقصر 25 41



اسوان 27 41



ابو سمبل 23 39



الوادى الجديد 21 37



شلاتين 27 41



ابو رماد 28 41



راس حدربة 26 37



حلايب 25 38



