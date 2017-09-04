ولي العهد يشكر وزير الداخلية السعودي على نجاح موسم الحج

" فابيوس " يبحث مع ولي ولي العهد السعودي تعزيز التعاون.. الأربعاء

وكالات:



وجه محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي برقية شكر لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بمناسبة نجاح موسم حج 1438.



وذلك حسب ما أفادت به فضائية "الإخبارية" اليوم الإثنين.