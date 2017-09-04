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رياضة
الرئيس يهنئ الشربيني وعاشور ببطولة الصين للاسكواش
الإثنين 04 سبتمبر 2017 09:41 م
نور الشربيني ورامي عاشور
أخر الأخبار
نور الشربيني ورامي عاشور
خاص
أجرى الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً بكل من اللاعبة، نور الشربينى واللاعب، رامى عاشور لتهنئتهما على فوزهما ببطولة الصين المفتوحة للاسكواش التى أقيمت فى شنغهاى بالصين.
ووفق بيان للرئاسة المصرية، أعرب الرئيس عن سعادته بإنجازهما المتميز وأدائهما الرفيع، مشيراً إلى ما يمثلانه من نموذج مشرف للشباب المصرى الذى يسعى إلى رفع اسم بلده عالياً فى مختلف البطولات والمحافل الدولية.
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