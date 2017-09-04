منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لأوغندا

منتخب مصر يستعد لأوغندا

علي المصري



أدى المنتخب الوطني مرانه الأخير استعدادا لمباراته غدا مع أوغندا في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018 وأقيم المران في الساعة السادسة والنصف باستاد برج العرب الذي يستضيف اللقاء، واطمأن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني ومعاونوه علي سلامة وجاهزية كل اللاعبين المنتظمين في المعسكر المغلق ببرج العرب وعددهم ٢٦ لاعبا.



وحضر المران المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وكرم كردي وسيف زاهر وحازم امام وأحمد مجاهد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.



وقام طاقم الحكام الذي سيدير المباراة، بمعاينة استاد الجيش ببرج العرب الذي ستقام عليه المباراة، ويتكون من فيكتور جيمينيز من جنوب أفريقيا حكم ساحة، و تسفاي جرجس من أريتريا مساعد أول، وديلكان صنديل من جنوب أفريقيا مساعد ثان، وكريستوفر حكم رابع من جنوب أفريقيا، ورافقهم الكابتن هشام صلاح، وسوف يتوجه طاقم الحكام لحضور الاجتماع الفني بعد قليل.



وقرر الاتحاد المصري، غلق منافذ بيع تذاكر المباراة في الثانية من ظهر غد الثلاثاء، بمنافذ بيع التذاكر بالقاهرة في نادي الصيد بالدقي بوابة رقم 7 وستاد القاهرة ، ومنفذ للبيع باستاد الاسكندرية .



من جانب آخر، توجه اليوم حسن أمير مراقب المباراة إلى مقر إقامة بعثة المنتخب الوطني، حيث عقد اجتماعا مع المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، للتنسيق حول كل الأمور المتعلقة بالمباراة، وقام المراقب بزيارة مماثلة لمقر إقامة المنتخب الأوغندي.