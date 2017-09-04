EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
عمرو دياب يتقدم قائمة الأكثر شهرة من المطربين العرب
الإثنين 04 سبتمبر 2017 08:03 م
أشهر 10 مطربين عرب
أخر الأخبار
أشهر 10 مطربين عرب
خاص
أعلنت فوربس العالمية عن قائمة الأكثر شهرة من المطربين العرب، والتي تضم 10 مطربين يتقدمهم عمرو دياب.
وقالت فوربس عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين إن قائمة المطربين العرب الأكثر شهرة بناء على مدى نطاق شهرتهم وانتشارهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المعروف أن وسائل التواصل الاجتماعي فضلاً عن YouTube فتحت جميعها عالماً جديدًا على صناعة الترفيه؛ حيث يمكن للمشاهير الاتصال مباشرة بمتابعيهم، كما يمكن للمعجبين بناء علاقات مماثلة.
وفي المرتبة الأولى، حل النجم المصري عمرو دياب، حيث يحتل الصدارة في مجاله منذ أكثر من 30 عاماً. بينما تصدرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم النساء بالقائمة، حيث يتابعها نحو 48 مليون متابع في منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعلها الشخصية الشهيرة ذات المتابعين الأكثر في المنطقة. تليها اليسا بفارق بسيط، لكنها تملك العدد الأكبر من المتابعين في تويتر بما يفوق 12 مليون متابع، وفق الموقع ذاته.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا