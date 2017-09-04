رسميا .. الأهلي يتعاقد مع الشامي

عبدالله الشامي المدافع السوري

وكالات:



أنهى النادي الأهلي إجراءات انضمام المدافع السوري عبدالله الشامي، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم، دون دفع أي مقابل مادي.



واستلم النادي الاستغناء الخاص باللاعب الدولي السوري، والذي سيصل خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية.



وينتظر أن يكون المدافع السوري، أكبر داعم لخط دفاع فريق الكرة الأحمر، بعد رحيل أحمد حجازي إلى وست بروميتش الإنجليزي.