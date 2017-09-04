EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
توقعات بملامسة البورصة مستوى 13550 نقطة
الإثنين 04 سبتمبر 2017 06:33 م
صعود البورصة 22555
أخر الأخبار
صعود البورصة 22555
مصطفى طلعت
رجح محللون فنيون استكمال البورصة المصرية تحركاتها الإيجابية، التي بدأتها أواخر الأسبوع الماضي، لإعادة التجربة على مستوى 13550 نقطة، هذا الأسبوع - والذي يشمل 3 جلسات فقط - وسط توقعات بتحسن أحجام وقيم التعاملات اليومية، وتحديدا على الأسهم القيادية.
ودخلت البورصة عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 31 أغسطس الماضي حتى اليوم الإثنين الموافق 4 سبتمبر، على أن يستأنف العمل غداَ الثلاثاء.
يذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي، بنهاية جلسات الأسبوع السابق لإجازة العيد، إذ صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 3.79% ليصل إلى 13416 نقطة،، كما ارتفع مؤشر "egx70" بنسبة 0.2% ليسجل 693 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوصع نطاقاً "egx100" بنسبة 0.63% إلى 1565 نقطة.
وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني لشمال أفريقيا، إن السوق مرشحة لاستكمال تحركاتها الصاعدة التي بدأتها الجلسات السابقة لعيد الأضحى، ليتحرك المؤشر الرئيسي بين مستويات 13250 و13550 نقطة، في الجلسات الثلاث المقبلة، فيما يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بين 675 و705 نقاط.
وحدد "الأعصر" تحركات بعض الأسهم القيادية، وقال إن سهم القلعة القابضة للاستثمارات المالية يتحرك بين "1.19 و1.36 جنيه"، كذلك سهم البنك التجاري الدولي بين "8.35 و87 جنيه"، وسهم المصرية للاتصالات بين "12.30 و13.20 جنيه"، والمجموعة المالية هيرميس القابضة بين "2.85 و3 جنيه"، ويتحرك سهم إعمار مصر للتنمية بين "2.70 و3.05 جنيه"، كذلك سهم الحديد والصلب المصرية بين "4.20 و4.60 جنيه".
وفي السياق نفسه، قال صفوت عبدالنعيم، مدير فرع بشركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية، إن السوق شهدت أسوأ حالاتها خلال جلسات شهر أغسطس نتيجة انخفاض القيمة السوقية للأسهم واحجام التداول، ما عرضها لعمليات بيع مكثفة من قبل المؤسسات بجميع جنسياتها بصورة متوالية أفقدت السوق قوتها فى اختراق مستوى 13700 نقطة.
وأشار "عبدالنعيم" إلى أن السوق مرشحة للبقاء في الاتجاه الصاعد خلال شهر سبتمبر الحالي حال الاستقرار أعلى مستوى 13300 نقطة خلال أولى جلسات الأسبوع بالتزامن مع استقرار سهم البنك التجارى الدولى أعلى مستوى 83.4 جنيه، وفى حالة نجاح السوق فى الاستقرار اعلى 13450 نقطة ستكون مرشحة لاختبار اختراق أول مقوماتها عند 13700 نقطة بنهاية الأسبوع.
يشار إلى أن البورصة شهدت تراجعاً على صعيد المؤشرات وقيم وأحجام التداولات "السيولة"، خلال شهر أغسطس المنقضي، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.03% عند مستوى 13416 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% إلى 693 نقطة، وامتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.47% ليصل إلى 1565 نقطة.
وبالمثل، تراجعت قيم التداولات بنحو 3 مليارات خلال أغسطس، لتسجل 16.3 مليار جنيه من خلال تنفيذ 4.8 مليار ورقة مالية، مقابل 19.5 مليار جنيه و6.4 مليار، خلال شهر يوليو السابق.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا