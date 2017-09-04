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بورصة وشركات
اجتماع موسع لوزيرة الاستثمار مع جمعية الأوراق المالية
الإثنين 04 سبتمبر 2017 05:32 م
سحر نصر
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سحر نصر
شريف عمر:
تعقد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية الاثنين المقبل 11 سبتمبر الحالى، لمناقشة وبحث آليات تطوير سوق المال.
وقالت مصادر مقربة من الجمعية إن الاتفاق على الاجتماع تم خلال اللقاء الموسع الذى أجرته الوزيرة بمقر البورصة قبل عيد الأضحى بحضور ممثلين وقيادات عن جمعيات وشعبة الأوراق المالية وإدارة الأصول، والذى هدفت من خلاله نصر للاستماع لأكبر قدر من وجهات نظر العاملين بسوق المال حول آليات التنشيط وتفعيل الدور التمويلى للسوق.
وأوضحت المصادر أن اجتماع قبل العيد تناول نقاطا عديدة، منها تفعيل آلية الشورت سيلنج فى البورصة، وملف طرح الشركات الحكومية وتفعيل برنامج الخصخصة، وآليات إنشاء اتحاد العاملين فى الأوراق المالية، والاستعانة بخبرات الجمعية.
كما تطرق الاجتماع إلى كيفية التداول على السندات فى البورصة، وفى النهاية طالبت الوزيرة كلا من الجمعية المصرية، والشعبة، وجمعية مديرى الاستثمار بإعداد مذكرات منفصلة حول سبل تطوير كل قطاع داخل السوق، وإرساله الى الوزارة.
ولفتت المصادر الى أن الاجتماع المنتظر بأحد الفنادق بالقاهرة، سيتناول رؤية جمعية الأوراق المالية لانشاء اتحاد للعاملين، وإطلاق الشورت سيلنج، والتداول على السندات.
ويسمح "الشورت سيلينج" ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقًا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف، وسعر الشراء ناقصًا الفائدة التى يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
وكانت إدارة البورصة قد اعلنت يوم الاربعاء الماضى، عن عقد سحر نصر، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اجتماعا مع أعضاء مجالس إدارة الجمعيات المهنية العاملة فى مجال الأوراق المالية، بحضور محسن عادل نائب رئيس البورصة، ومحمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر المقاصة، وممدوح أبوالعزم الرئيس التنفيذى لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وذلك فى مقر البورصة بالقرية الذكية.
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