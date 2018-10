المال - خاص



أعلنت شركة دايموند موتورز - الوكيل الحصري لميتسوبيشي، عن رفع أسعار طرزات ميتسوبيشي لانسر EX، بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها.



ووفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة خلال سبتمبر الحالي؛ صعدت أسعار ميتسوبيشي لانسر، فئة "A/T F/O F36" إلي نحو 265 ألف جنيه مقابل 260، ووصلت أسعار فئة “A/T F/O F36” إلي 270 ألفا بدًلا من265، وتقدر أسعار فئة "A/T H/L Sport F37 " بـ 275 ألف جنيه مقابل 270 ألفًا.



وارتفعت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة"A/T H/L SPORT J62”، لنحو 285 ألف جنيه بدلاً من 280، فيما أبقت "دايموند موتورز" علي أسعار الفئة اﻷولي عند مستوي 250 ألف جنيه.



وسجلت أسعار ميتسوبيشي باجيرو فئة الـ A/T 3.5 نحو مليون و540 ألف جنيه، وبلغت أسعار باجيرو فئة "3.8 A/T T/L”، مليونا و600 ألف جنيه.



ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار طرازات دايموند موتورز خلال الفترة من يوليو الماضي حتي الآن:



العلامة التجارية الطراز الفئة أسعار يوليو أسعار سبتمبر مقدار التغير نسبة التغير% ميتسوبيشي لانسر EX A/T F35 250 250 5.000 - A/T F/O F36 260 265 5.000 1.9 A/T H/L F61 265 270 5.000 1.8 A/T H/L Sport F37 270 275 5.000 1.8 A/T H/L SPORT J62 280 285 5.000 1.7 باجيرو A/T 3.5 1.540.000 1.540.000 - 3.8 A/T T/L 1,600,000 1.600.000 - -

إعداد – المال القيمة: بالألف جنيه