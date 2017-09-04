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أسواق عربية
4 بورصات تعود للعمل بعد إجازة العيد.. وأبوظبي يصعد
الإثنين 04 سبتمبر 2017 04:36 م
سوق أبوظبي المالية
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سوق أبوظبي المالية
خالد بدر الدين
عادت 4 بورصات للعمل اليوم بعد قضاء إجازة غيد الأضحى المبارك، على رأسها سوق مال أبوظبى التي صعد مؤشرها العام ADX بأكثر من 0.29 % فى ختام تعاملات الإثنين الاثنين ليتجاوز 4481 نقطة بقيادة شركة دانة غاز الإماراتية.
يأتي ذلك في الوقت الذي هبط فيه مؤشر شقيقتها سوق مال دبى العام DFM بنسبة طفيفة بلغت 0.07 % يستقر بها عند 3635 نقطة بسبب شركات العقارات.
وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشرى بورصتى الإمارات، دبى وأبوظبى، هما ما استأنفا اليوم فى منطقة الخليج التى ما زالت تحتفل بالعيد وإن كانت البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط ما زالت مغلقة أيضا ومنها مصر باستثناء بورصتى المغرب وتونس مع هبوط مؤشر كل منهما بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.12 % و0.05 % لينزلا إلى 12382 نقطة و6342 نقطة على الترتيب.
وساعد على ارتفاع مؤشر سوق مال أبوظبى العام ADX المكاسب التى حققتها شركة دانة غاز الإماراتية المدرجة فى بورصة أبوظبى والتى كسب سعر سهمها أكثر من 14 % بفضل اتفاقها مع حكومة كيردستان التى وافقت على إعطائها مليار دولار فى أقرب وقت والذى حكمت به محكمة بلندن وحصلت منه دانة فعلا على حوالى 400 مليون دولار، علاوة على مبلغ آخر بقيمة 1.24 مليار دولار تتم جدولة سداده لصالح الشركة الإماراتية.
وقالت دانة غاز فى بيان لسوق أبوظبي المالي منتصف الشهر الماضى إن المحكمة قامت بإلزام حكومة كردستان بتحمل 85% من رسوم التحكيم المستحقة لمحكمة لندن، بالإضافة إلى رسوم ونفقات المحكمة حتى تاريخ 27 نوفمبر 2015 بقيمة 403.1 ألف جنيه إسترليني.
كما ارتفعت أسعار أسهم شركة دانة غاز بعد أن قامت محكمة لندن للتحكيم الدولى بتغريم حكومة إقليم كردستان 14.05 مليون دولار لصالح الشركة مقابل التكاليف القانونية التى تكبدتها دانة غاز وشركاؤها ضمن كونسورتيوم بيرل بتروليوم.
وانتعشت أسعار أسهم هذه الشركة أيضًا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أظهرت النتائج المالية لها أن الأرباح قفزت بأكثر من 65.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو الماضى مقارنة بالربع نفسه من العام الماضى، وبفضل صافي أرباح بلغ 43 مليون درهم إماراتي (12 مليون دولار) مقابل صافي أرباح حوالى 26 مليون درهم إماراتي (7 مليون دولار) في نفس الربع المنتهي في 30 يونيو من العام الماضى.
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