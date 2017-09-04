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بورصة وشركات
لائحة جزاءات من 16 بندا لموزعى المصرية للاتصالات
الإثنين 04 سبتمبر 2017 03:40 م
المصرية للاتصالات حديث
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المصرية للاتصالات حديث
المال - خاص :
علمت "المال" أن الشركة المصرية للاتصالات، أرسلت قبل أجازة عيد الأضحى لائحة جزاءات إلى موزعيها، الذين اختارتهم لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية، منتصف سبتمبر الحالى .
وقالت مصادر مسئولة فى قطاع الاتصالات، إن اللائحة مكونة من 3 فصول وتتضمن 16 بندا ، وتتراوح الغرامات المالية بين 25 ألف وحتى مليون جنيه، حسب نوع المخالفة، ومنها الاحتفاظ بنسخة ضوئية مغايرة لما لدى الشركة من مستندات بيع خطوط المحمول .
يشار إلى أن «المصرية» تعاقدت منذ أسابيع مع 15 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام الفرانشايز، وهم" «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تل»، و«دوت إيجبيت»، و«فيوتشر ICT »، والعربية، و«AUN»، و«وايب سايت».
وأضافت المصادر أن الشركة ستقوم بإنذار المخالف أولا، ومنحه مهلة أسبوعا لتصحيح الأوضاع ، وفى حالة الاستمرار فى المخالفة سيوقع عليه غرامة 50 ألف جنيه، مع قفه عن بيع خطوط جديدة .
يذكر أن المصرية للاتصالات كانت أولى الشركات التى وقعت على بنود تراخيص خدمات المحمول والجيل الرابع للاتصالات فى سبتمبر الماضى، بقيمة 7.08 مليار جنيه، نصفها بالعملة المحلية والنصف الآخر بالدولار، وسددت منها 5.2 مليار جنيه، مع تقسيط المتبقى على 4 سنوات .
ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.
اتصالات وتكنولوجيا
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