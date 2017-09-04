EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
غرب بورسعيد يستقبل 3150 طن صودا كاوية
الإثنين 04 سبتمبر 2017 02:33 م
منطقة شمال غرب خليج السويس
أخر الأخبار
منطقة شمال غرب خليج السويس
أمانى العزازى
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال 17 سفينة اليوم، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة حاويات.
كما سجل الميناء أيضا دخول السفينة Atlantis AldAbrA، والتي ترفع علم مالطا، تحمل على متنها 3150 طن صودا كاوية، كما توجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.
الموانئ المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا