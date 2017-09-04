غرب بورسعيد يستقبل 3150 طن صودا كاوية

منطقة شمال غرب خليج السويس



أمانى العزازى



أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال 17 سفينة اليوم، حيث سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين وموجود على الأرصفة سفينة حاويات.



كما سجل الميناء أيضا دخول السفينة Atlantis AldAbrA، والتي ترفع علم مالطا، تحمل على متنها 3150 طن صودا كاوية، كما توجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي بضائع عامة.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.