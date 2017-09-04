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سيـــاســة
السيسي يلتقي الرئيس الروسي على هامش قمة بريكس
الإثنين 04 سبتمبر 2017 01:08 م
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خاص ـ المال:
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش أعمال قمة تجمع "بريكس"، التي تستضيفها مدينة شيامن الصينية.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الروسي أكد خلال اللقاء الأهمية التي توليها بلاده لتطوير العلاقات الوثيقة مع مصر في جميع المجالات، وبصفة خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيداً فى هذا الصدد بزيادة التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 14%، فضلا عن التواصل المستمر بين الجانبين لدفع وتطوير العلاقات.
وقد ثمن الرئيس الروسى التنسيق القائم بين مصر وروسيا على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بدور مصر الإيجابى فى النزاعات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط وحرصها على التوصل إلى حلول سياسية لتلك النزاعات.
وأضاف يوسف أن الرئيس السيسى أكد من جانبه حرص مصر على تعزيز العلاقات المهمة التي تجمعها بروسيا وتطوير أوجه التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات، والمشروعات المشتركة التي سيتم البدء في تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
ووجه الرئيس الدعوة للرئيس بوتين لحضور الاحتفال الذى سيقام بمناسبة وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة، وهو ما رحب به الرئيس الروسى، على أن يتم الاتفاق على موعد الزيارة بين الجانبين.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، حيث أشاد الرئيس الروسى بالجهود التى قامت بها السلطات المصرية فى تأمين المطارات، معرباً عن أمله فى استئناف رحلات الطيران الروسي قريباً عقب انتهاء المشاورات الجارية بين الجانبين على المستوى الفنى.
ومن جانب آخر، استعرض الرئيسان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث اتفقا على أهمية التوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات بما يساهم فى استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة ويحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
فلاديمير بوتين
بوتن
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