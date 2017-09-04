جامعة القاهرة: المدن الجامعية تستعد بكامل طاقتها لاستقبال الطلبة

جامعة القاهرة 22



المال - خاص



فى إطار استعدادات جامعة القاهرة لبدء العام الجامعى الجديد 2017 / 2018، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن المدن الجامعية التى تتسع لنحو 15 ألف طالب وطالبة، ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامي والجدد المقبولين بها فى العام الجامعى الجديد، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق قبل بدء التسكين بوقت كاف، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن البنات، بالإضافة إلى المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد بسعة 500 طالب.



وأكد رئيس جامعة القاهرة اهتمام الجامعة بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفيرالخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة للطالب فى المدن الجامعية.



وأضاف الخشت، أته ستتم متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بتسلم الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، وأشار إلى أنه تم طرح مناقصة توريد الأغذية التى تقدم لها عدة جهات تعمل هذا المجال ولها سابقة خبرة، سيتم المفاضلة بينها علي أساس جودة الأغذية الموردة والمواصفات الصحية والأسعار الأفضل، لافتا إلى أن هناك لجنة فنية ومالية للمفاضلة والإسناد وفقا للشروط المحددة، وذلك بعد فحص طلبات التقدم.



ووجه رئيس جامعة القاهرة بتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالى لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة بالعام الجامعى الجديد، وفقا للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين.