أسعار الخضروات تواصل الصعود والطماطم بـ10جنيهات

سوق الخضروات

الصاوي أحمد:



تواصل أسعار الخضروات ارتفاعاتها خلال موسم عيد الأضحى وسجلت الطماطم 10 جنيهات والخيار البلدي 7.5 جنيه والبطاطس 5 جنيهات.



وأوضح تجار خضراوات لـ"المال" أن سعر البصل 4 جنيهات للكيلو، سعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيها للكيلو، والبروكلي 10 جنيهات، الباذنجان 7 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات للكيلو.



وأشاروا إلي أن الفاصوليا الخضراء تراوحت من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 10 إلى 15 جنيهًا، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، سعر البامية 15 جنيهًا، وسعر الكوسة 10 جنيهات.