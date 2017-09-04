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اقتصاد وأسواق
أسعار الخضروات تواصل الصعود والطماطم بـ10جنيهات
الإثنين 04 سبتمبر 2017 11:55 ص
سوق الخضروات
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سوق الخضروات
الصاوي أحمد:
تواصل أسعار الخضروات ارتفاعاتها خلال موسم عيد الأضحى وسجلت الطماطم 10 جنيهات والخيار البلدي 7.5 جنيه والبطاطس 5 جنيهات.
وأوضح تجار خضراوات لـ"المال" أن سعر البصل 4 جنيهات للكيلو، سعر الثوم يتراوح بين 23 و25 جنيها للكيلو، والبروكلي 10 جنيهات، الباذنجان 7 جنيهات، الملوخية 6 جنيهات للكيلو.
وأشاروا إلي أن الفاصوليا الخضراء تراوحت من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 10 إلى 15 جنيهًا، والفلفل الرومي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو، سعر البامية 15 جنيهًا، وسعر الكوسة 10 جنيهات.
أسعار الخضروات
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