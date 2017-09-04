سكيوروركس تعمل لتطوير حل مدار جديد بتقنية AppDefenseTM‎

أمن المعلومات 141

خاص ــ المال:



أعلنت سكيوروركس الشركة العاملة بمجال الحماية والأمن الإلكتروني، أنها تعمل حالياً على تطوير حل مدار جديد يستفيد من تقنية AppDefenseTM من «في إم وير»، ويهدف إلى توفير الحماية للتطبيقات العاملة على البيئات السحابية والافتراضية، والقائمة على منصة vSphere® من «في إم وير».



وستشكل الخدمة الجديدة جزءاً من مجموعة SecureWorks Cloud Guardian™، وستعمل على توفير قدرات الحماية، والمصادقة، والاستجابة ضمن بيئة العميل الافتراضية، وسيستفيد هذا الحل من وحدة مكافحة التهديدات العالمية التابعة لشركة «سكيوروركس» لمساعدة الشركات والمؤسسات على تمرير التحديات المتمثلة في تطوير وإنفاذ السياسات الأمنية التي توفر الحماية للبيئات الإفتراضية لديهم إلى فرق من الخبراء ممن يتمتعون بخبرات طويلة تزيد عن العقدين في مجال الأمن الإلكتروني.



وستعمل تقنية AppDefenseTM على تعزيز قدرات تعلم الآلات لدى «سكيوروركس»، إذ تستخدم تقنية AppDefenseTM مراقب الأجهزة الافتراضية (الهايبرفايزر) لمراقبة توزيع الأحداث، والاطلاع على السلوك الطبيعي للتطبيقات. وبوجود هذه المعرفة القوية لحالة التطبيقات، ستعمل تقنية AppDefenseTM على مراقبة التطبيقات بالزمن الحقيقي للتحقق من وجود إي انحراف عن السياسة الأساسية، ما يمكن أن يشير إلى وجود تهديد أمني محتمل. كما ستمكن تقنية AppDefenseTM العملاء من تطبيق السياسات التي تعمل على إنفاذ نموذج الأمني "أقل معدل من السياسات"، حيث ستعمل "منصة مكافحة التهديدات™" من «سكيوروركس» على تحديد الحساسية الناجمة عن أي انحراف أو تحول في سلوك التطبيق المستهدف، وتساعد في الحد من السلوك غير الطبيعي الذي يمكن أن يشكل عائقاً لعمليات مراكز البيانات.



وفي هذا الصدد، قال مات إيبرهارت، نائب رئيس قسم إدارة المنتجات العالمية لدى «سكيوروركس»: "إن الحل التقني الجديد الذي طورته سكيوروركس، والذي يستفيد من تقنية AppDefenseTM، سيسخر الإمكانيات المتقدمة لمنصة مكافحة التهديدات™ لصالح العملاء لتحقيق مستويات ِأعلى من الكشف والاستجابة للحوادث الأمنية ضمن البيئات الافتراضية. كما إن تقنية AppDefenseTM ستمكن شركة سكيوروركس من تنظيم السياسات الأمنية، وإمكانيات الكشف والاستجابة، من التصدي لمجرمي الإنترنت، ولدعم فرق تقنية المعلومات والأعمال من خلال مساعدتهم على تحقيق أهدافهم، وتحقيق مستويات عالية من الثقة في دفاعاتهم الأمنية".



وسيعمل الحل الجديد على تحقيق التحول الأمني الذي تحتاجه الشركات لاكتساب المزايا التنافسية في عالم اليوم المتصل رقمياً. وبالاستفادة من تقنية AppDefenseTM، ستتمكن «سكيوروركس» من الاستجابة للتهديدات، والتعامل معها بشكل أفضل، سواء كان ذلك عبر حجب السلوك الخبيث، أو إجراء عملية حجر على التطبيق، أو عبر التقاط صورة للآلة الافتراضية. كما تساهم إمكانيات نمذجة السلوكيات الخاصة بهذه التقنية تساهم في الارتقاء بعميلة ضبط السياسات، وتجعلها أكثر ذكاءً وكفاءةً مع مرور الوقت.



وعندما تكشف تقنية AppDefenseTM عن أي سلوك مريب، ستجري منصة «سكيوروركس» لمكافحة التهديدات تحقيقات إضافية قبل أن ترسل المعلومات الخاصة بالأحداث الأمنية إلى أحد مراكز العمليات الأمنية العالمية التابعة لشركة «سكيوروركس». وتجمع منصة مكافحة التهديدات بين تقنيات تعلم الآلات والتقنيات التحليلية وبين إمكانيات استقصاء المعلومات الخاصة بالتهديدات والمدعومة بالخبرة الكبيرة لفريق الأبحاث التابع وحدة مكافحة التهديدات الشركة. وسيمكن هذا المزيج من الذكاء البشري والذكاء الآلي الشركات من الكشف عن التهديدات الإلكترونية التي تواجههم واحتوائها أو التصدي لها.



ومن جانبه، قال توم كورن، نائب الرئيس الأول للمنتجات الأمنية لدى شركة «في إم وير»: "نحن متحمسون جداً للعمل مع سكيوروركس التي تتمتع بخبرة طويلة في مجال الحماية الأمنية وتمتاز بمعرفتها كبيرة بمشهد التهديدات العالمي. إن الجمع بين الإمكانيات المميزة لحلول سكيوروركس مع تقنية AppDefenseTM من «في إم وير» سيوفر مستويات متقدمة وغير مسبوقة من الحماية للتطبيقات الحساسة، حيث أن إمكانية قفل التطبيقات مع وجود خلفية أقوى للتحقيقات وآليات الاستجابة المؤتمتة، سيقلل من حجم الهجمة ويقلص من زمن الاستجابة لها".



ويتطلب نشر تقنية AppDefenseTM وجود منصة vSphere® من «في إم وير» من الفئة 6.5 أو أعلى. ومن المتوقع توفر حل سكيوروركس الجديد مع السنة المالية