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عقـــارات
عقار ماب: تراجع الطلب على العقارات بنسبة 4% خلال أغسطس
الإثنين 04 سبتمبر 2017 11:10 ص
عقارات
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عقارات
رضوى عبد الرازق:
أظهر مؤشر عقار ماب تراجع الطلب على العقارات خلال شهر أغسطس بنسبة 4٪ حيث بلغت قيمة مؤشر عقار ماب في آخر الشهر 2892 نقطة، وذلك بالتزامن مع إجازة العيد الأضحى مع نهاية الشهر.
ويتوقع المؤشر استقرار الطلب على العقارات عند نفس المستوى أو قد يتراجع قليلاً خلال سبتمبر الجارى؛ بسبب دخول المدارس وانتهاء موسم الصيف.
ويتم حساب قيمة مؤشر عقار ماب باستخدام مجموعة من المعادلات المبنية على أرقام وإحصائيات دقيقة يتم جمعها من محرك بحث عقار ماب والذي يحتوي على أكثر من 100 ألف وحدة عقارية، إضافة إلى وجود ما يقارب مليون زيارة للموقع بشكل شهري، ويتم الاعتماد على بيانات اقتصادية وإحصائية تساعد في تقييم الوضع العام للقطاع العقاري في مصر لتحسين قيمة المؤشر.
عقـــارات
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