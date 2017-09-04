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البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب بالسوق المحلية.. 4 سبتمبر
الإثنين 04 سبتمبر 2017 09:48 ص
الذهب
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الذهب
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
737 إلى 739
عيار 22
676 إلى 678
عيار 21
645 إلى 647
عيار 18
553 إلى 555
عيار 14
430 إلى 431
عيار 12
369 إلى 370
الاونصة
22,925 إلى 22,996
الجنيه الذهب
5,160 إلى 5,176
الكيلو
737,143 إلى 739,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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