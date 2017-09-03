وزير المالية : قطع أمريكا للمساعدات لن يؤثر على الاقتصاد

وكالات:



أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن قطع أمريكا المساعدة لمصر لن تؤثر على الاقتصاد المصري، لأنها مساعدات رمزية.





ونفى الوزير، خلال حواره ببرنامج "بلا قيود" المذاع عبر فضائية "BBC"، أن تكون الخطوة الامريكية ضربة للاقتصاد المصرى الذى يتعافى، مؤكداً أهمية العلاقات الامريكية المصرية التى تمتد لزمن طويل.





وأوضح أنه خلال الـ 6 أشهر المقلبة ستنحسر نسب التضخم، وستعود للنسب العادية فى ضوء وضع اقتصادى سليم، وستسير الأمور بشكل أفضل، مضيفاً أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا فى أسعار الفائدة.