اجتماع طارئ بمجلس الأمن بشأن صواريخ كوريا الشمالية

مجلس الأمن

رويترز



أكدت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن مجلس الأمن سيجتمع بشأن كوريا الشمالية غدا الاثنين فى تمام العاشرة صباحا (14:00 بتوقيت جرينتش).



وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس بالتجربة النووية التى أجرتها كوريا الشمالية، اليوم الأحد، ووصفها بأنها "تزعزع الأمن الإقليمى بشدة"، كما دعا القيادة فى بيونجيانج إلى الكف عن مثل هذه التصرفات.



وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام فى بيان "هذا التصرف انتهاك آخر خطير للالتزامات الدولية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ويقوض الجهود الدولية لمنع الانتشار (النووى) ونزع السلاح. هذا التصرف يزعزع بشدة الأمن الإقليمى".