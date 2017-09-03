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اقتصاد وأسواق
الصين تدعو بريكس لدخول العصر الذهبي
الأحد 03 سبتمبر 2017 07:03 م
شي جين بينغ الرئيس الصيني
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شي جين بينغ الرئيس الصيني
وكالات:
دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، دول "بريكس" للعمل بشكل فعال لدخول "العصر الذهبي" الثاني للتعاون.
وقال شي خلال كلمة ألقاها في مراسيم افتتاح منتدى أعمال "بريكس": "دول (بريكس) لديها مهام كبرى لتنجزها وهي نمو اقتصاداتها وتعزيز التعاون فيما بينها.. حان الوقت للإبحار عندما يرتفع المد".
وأكد شي أنه على دول "بريكس" تحرير التجارة وفتح الاقتصاد العالمي، وخلق قيمة عالمية جديدة، وتحقيق إعادة التوازن للاقتصاد العالمي، واكتشاف وسائل ابتكار غير مكلفة.
ورأى أن نمو الأسواق الصاعدة والدول النامية لا يهدف إلى "نقل قطعة الجبن الخاصة بأحد" ولكن "لجعل كعكة الاقتصاد العالمي أكبر".
وأضاف شي في بدء أعمال قمة مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والمنعقدة في مدينة شيامن جنوب شرق الصين وتستمر ثلاثة أيام، أنه ينبغي على دول "بريكس" أن تستكشف.
وشجع فكرة "بريكس زائد" بقوله:" علينا تعزيز عملية (بريكس زائد) لبناء شبكة مفتوحة ومتنوعة من شركاء التنمية" والتي تتيح للمجموعة إضافة أعضاء جدد.
وتضع مجموعة "بريكس" خمس دول هي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، وستنضم إلى قمة "بريكس" دول مراقبة أخرى وهي تايلاند، والمكسيك، ومصر، وغينيا، وطاجيكستان.
الصين
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