رد عمرو خالد على السخرية من دعائه أمام الكعبة

عمرو خالد في الحج

وكالات:



رد الداعية الإسلامي عمرو خالد، على السخرية الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشر مقطع فيديو أمام الكعبة، وخصص فيه الدعاء لمتابعي صفحته.



وكان الرد من خلال بوست على صفحته على «فيس بوك»، قائلاً: «ساءني وأنا في الحج ما تم تداوله على عدد من المواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مجتزأ من سياقه بغرض إثارة الجدل حولي، وهو في الحقيقة لا يعدو محاولة متكررة، بعد أن زعم البعض أنني اختصيت متابعي صفحتي على موقع فيسبوك بالدعاء لهم بأن يكونوا من أهل الجنة، وإظهار الأمر على أنه استثناء لهم دون المسلمين، في حين أنني دعوت لعامة المسلمين بأن يرزقهم الله الجنة، كما هو واضح من الفيديو الكامل».



وأضاف: «لكن ذلك لم يظهر في مقطع الفيديو المجتزأ لغرض في نفس من تداوله على هذا النحو بهدف الإثارة والتجني على شخصي الضعيف، وهذا على غير الحقيقة، وإنني إذ أبرأ إلى الله من ذلك، فإنه يسعدني أن ألبي طلبات متابعي بالدعاء لهم عسى أن يتقبل الله دعائي، وأدعو الله من هذه البقعة الطاهرة لكل متربص ومتصيد بالهداية وينشغل بأمري لما ينفع المسلمين والإسلام».



يذكر أن عمرو خالد دعا في الفيديو الذي بثه من أمام الكعبة المشرفة في مكة المكرمة وهو يؤدي مناسك الحج: "يا رب ارضَ عن كل الشباب والبنات اللي معنا على هذه الصفحة".