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استثمار
السيسي يستعرض برنامج النمو الاقتصادى أمام تجمع بريكس
الأحد 03 سبتمبر 2017 06:31 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا كلمة يستعرض فيها، أمام نخبة من ممثلى مجتمع الأعمال والاقتصاد والمال من دول تجمع "بريكس" ومختلف أنحاء العالم، التجربة المصرية فى تنفيذ برنامج النمو الاقتصادى المستدام، وما تتيحه مصر من فرص واعدة للاستثمار عبر مختلف المشروعات الجارى تنفيذها حالياً.
ووصل السيسي مساء اليوم إلى مدينة "شيامن" الصينية للمشاركة في اجتماعات قمة دول تجمع "بريكس"، وكان فى استقباله عدد من كبار المسئولين الصينيين وأعضاء السفارة المصرية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن برنامج عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي يشمل إلى جوار المشاركة فى منتدى أعمال "بريكس" لقاء مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للتباحث بشأن عدد من الموضوعات الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسيحضر الرئيس مأدبة عشاء يقيمها الرئيس الصينى تكريماً للزعماء المشاركين فى اجتماعات القمة، كما سيحضر حفلاً فنياً ستنظمه الصين بمناسبة افتتاح أعمال القمة بحضور قادة الدول المشاركة فيها.
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