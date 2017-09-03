خارجية البرلمان ترد على حملة الهجوم على النواب

عبد الرحيم على



ياسمين فواز



انتقد النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الحملة الشرسة علي البرلمان ونوابه من قبل زميله النائب عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع البوابة نيوز، متسائلا: "هل أصبح البرلمان هدفا لأي هجوم علي مصر أو بوابة الدخول أو الظهور علي الساحة السياسية؟".



وأضاف رضوان: "هل تناسي الزميل عبدالرحيم علي أنه أحد نواب هذا البرلمان؟"، مؤكدا أن التحقيق الذي نشرته جريدة البوابة نيوز أمس ضد مجلس النواب يعد تصيدا لبعض الأخطاء ومحاولة لتحويل البرلمان لمسخه وتحويله لمادة للسخرية، علي حد وصفه.



ويرى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن البوابة نيوز يهاجم المجلس ونوابه منذ فترة، قائلا: "ما يحدث أقرب لتصفيه حسابات بسبب مطامع سياسية لم تتحقق لمالك الجريدة، أو أن الأمر له علاقة بالانتخابات الرئاسية".



كانت جريدة "البوابة نيوز" نشرت تقريرا انتقدت فيه عددا كبيرا من نواب البرلمان وعلى رأسهم "إلهامي عجينة، غادة عجمي، أحمد حلمي الشريف، عبدالحميد كمال، سيلفيا نبيل، وغيرهم".



ووصف عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير الجريدة والموقع، في تقريره النائب إلهامي عجينة، بأنه نائب للكبار فقط، مؤكدًا أنه من أشهر نجوم الغرائب والطرائف البرلمانية، وذلك بعدما طالب النائبات بالاحتشام فور دخوله المجلس، راصدًا تصريحه بأن نصف رجال مصر ضعفاء جنسيًا.



أما عن النائب إيليا باسيلي، فسخر منه "عبدالرحيم" بعنوان "ارضعوا لبن الحمير.. واوعوا تنهقوا"، راصدًا تصريحه بضرورة الاستفادة من ألبان الحمير، بالإضافة لمهاجمة العديد من النواب الآخرين وعلى رأسهم مرتضى منصور مستشهدًا برفضه حلف اليمين الدستورية في أولى أيام المجلس الحالي.