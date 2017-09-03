هل تنضم مصر لمجموعة بريكس بعد حضور القمة الـ9؟

مجموعة البريكس

خالد بدر الدين:



أكد نقيب الصحفيين المصريين عبدالمحسن سلامة رئيس الوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي في قمة بريكس التاسعة التى تستضيفها الصين هذا العام لوكالة شينخوا الصينية على أمله فى انضمام بلاده لعضوية مجموعة بريكس حيث أعلنت مصر بالفعل رغبتها في الانضمام لعضوية المجموعة.



وذكرت وكالة شينخوا الصينية التى عقدت مقابلة مع عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام القومية وأكبر مؤسسة صحفية في مصر والمنطقة العربية، إن انضمام مصر إلى بريكس سيفتح آفاقا كبيرة للاقتصاد المصري.



ويشير مصطلح بريك - الذي وضعه جيم أونيل الخبير الاقتصادي السابق فى بنك جولمان ساكس الأمريكى في عام 2001 إلى البرازيل وروسيا والهند والصين أكبر أربع أسواق صاعدة تحقق نموا سريعا وذات إمكانات كبيرة.



وتم تأسيس مجموعة بريك بشكل رسمي في عام 2006 ثم انضمت دولة جنوب إفريقيا في عام 2010 إلى المجموعة وتم تغيير اللفظ المختصر إلى بريكس ويأمل مسئولون مصريون فى انضمام مصر إليها ليتغير المصطلح مرة أخرى ليصبح بريكسى .



وألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد خطاب افتتاحية قمة بريكس التاسعة في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان فى جنوب شرقي الصين وأكد على إن الأسواق الصاعدة والدول النامية تقوم بدور اكبر في الشئوون الدولية و إن السلام والتنمية والتعاون المربح للجميع هو الطموح المشترك لجميع الشعوب مع تحرير التجارة وفتح الاقتصاد العالمي.