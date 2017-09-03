قادة 5 دول منها مصر تنضم لقمة بريكس اليوم

مجموعة البريكس

خالد بدر الدين:



رحب الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد، بالحضور فى قمة بريكس التاسعة في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان فى جنوب شرقي الصين وأكد على إن الأسواق الصاعدة والدول النامية تقوم بدور اكبر في الشئوون الدولية.



واهتمت وسائل الإعلام الصينية بدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة بريكس مع قادة أربع دول نامية وهي المكسيك وتايلاند وغينيا وطاجيكستان وأكدت على أهمية ومكانة مصر بين بلدان الجنوب وصلابة وعمق العلاقات الصينية- المصرية و حرص الدبلوماسية الصينية على توطيد العلاقات مع مصر لأنها تنظر إليها باعتبارها محورا هاما في الشرق الأوسط وكذا في القارة الإفريقية.



وذكرت وكالة شينخوا الصينية إن الرئيس الصيني شي رحب في الخطاب الذي ألقاه في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أعمال بريكس الذى يبدأ اليوم وحتى الاثتنين والذى يضم 5 دول ذات اقتصادات صاعدة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا.



و قال المبعوث الصيني الخاص السابق إلي منطقة الشرق الأوسط وو سي كه - الذي سبق أن عمل سفيرا للصين لدى القاهرة في الفترة من 2003 إلى 2007 - إنه لا شك في أن دعوة الصين مصر إلى المشاركة في قمة شيامن كضيف شرف تعكس اهتمام الصين بتطوير العلاقات بين البلدين باعتبارها علاقات عريقة وعميقة وممتدة ولاسيما بعد مشاركة السيسي في قمة العشرين في العام الماضي.