وزير النقل: بدء المرحلة الثالثة لمشروع الطرق بـ11 مليار جنيه

السير بالطرق الفرعية

محمود محسن:



صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري انتهت من اعداد الرسومات الهندسية للبدء فورا في المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق والتي تشتمل على 6 طرق باجمالي تكلفة 11 مليار جنيه.



وأوضح عرفات ان الطرق التي تشملها المرحلة هي تنفيذ وتطوير طريق "القاهرة – أسيوط" (6 حارات، اتجاه منهم 3 حارات للركاب و3 حارات للنقل) بإجمالي أطوال 400 كم وبتكلفة 6.700 مليار جنيه، ومشروع ازدواج وصلتي ربط طريق "الصعيد - البحر الأحمر" بسوهاج وأسيوط (3 حارات في الاتجاه) بإجمالي أطوال 180 كم وبتكلفة 1.250 مليار جنيه.



ويضاف إلى ما سبق مشروع ازدواج طريق "ساحل البحر الأحمر - سفاجا - مرسي علم" (3 حارات في الاتجاه) بإجمالي أطوال 213 كم وبتكلفة 1.065 مليار جنيه، ومشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي (4 حارات في الاتجاه) بالإضافة إلى عدد 2 كوبري بإجمالي أطوال 24 كم، وبتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، ومشروع ازدواج طريق "6 أكتوبر – الواحات" (3 حارات في الاتجاه) بإجمالي أطوال 325 كم، وبتكلفة إجمالية 750 مليون جنيه، ومشروع استكمال طريق الخدمة بطريق "القاهرة – السويس" وذلك من الطريق الدائرى الإقليمي إلى الطريق الدائرى القائم، حيث سيتم انشاء طريقي خدمة ذهاب وعودة بإجمالي أطوال 37 كم، وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.



وأشار الوزير أن المشروع القومي للطرق يساهم في تحقيق عدة أهداف لها تأثير ايجابي ومباشر على الاقتصاد القومي، حيث ساهمت في الخروج من الوادي الضيق المزدحم الي مناطق جديدة غير مأهولة بالسكان مثل الصحراء الغربية والوادي الجديد وتحقيق الاستغلال الامثل لثروات مصر القومية ممثلة في المناطق التعدينية والسياحية والصناعية والمساهمة في خدمة مناطق التنمية الزراعية وخاصة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.



وأكد عرفات أن لهذه المشروعات تأثيا ايجابي مباشر على المواطنين بخفض ازمنه الرحلات داخل الجمهورية وتكلفة التشغيل والتأثير البيئي، لافتا إلى أن مشروعات تطوير شبكة الطرق القائمة تساهم في الحد من الحوادث المرورية وتحسين مستوي الخدمة على الشبكة وخلق محاور نقل جديدة للربط بين محافظات الجمهورية وزيادة الطاقة الاستعابية للمحاور الهامة وبما له من مردود ايجابي في خفض تكاليف استهلاك الوقود والتشغيل.