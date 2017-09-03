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سيـــاســة
موسكو: مواصلة كوريا الشمالية التجارب النووية ينذر بعواقب وخيمة
الأحد 03 سبتمبر 2017 12:21 م
الكرملين
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الكرملين
وكالات
حذرت موسكو كوريا الشمالية من الاستمرار في إجراء تجارب نووية، مشيرة إلى أن هذا النهج يحمل في طياته مخاطر جسيمة ليس للأمن والسلام الإقليميين، بل ولبيونغ يانغ نفسها.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها الأحد: "من دواعي الأسف أن تقوم قيادة كوريا الشمالية من خلال تصرفاتها، الهادفة إلى تقويض نظام عدم الانتشار النووي العالمي، بخلق تهديد خطير للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بأسرها".
وأضافت: "مواصلة هذا النهج ينذر بعواقب وخيمة على كوريا الشمالية نفسها".
ودعت الخارجية الروسية، جميع الأطراف المعنية للعودة إلى الحوار والمفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد الممكن للتسوية الشاملة لقضايا شبه الجزيرة الكورية بما في ذلك النووية.
كما أكدت موسكو استعدادها لبذل جهود مشتركة في هذا الاتجاه، في إطار تنفيذ خريطة الطريق الروسية الصينية.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن إجرائها اختبارا ناجحا لقنبلة هيدروجينية، وهو الاختبار النووي السادس في تاريخ البلاد.
روسيا
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