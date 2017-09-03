السيسي يبدأ جولة آسيوية اليوم الأحد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكالات:



يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، جولة آسيوية يشارك خلالها في منتدى أعمال قمة "بريكس" لعام 2017 للدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا في العالم، الذي يفتتحه الرئيس الصيني شي جين بينغ.



ويعقد المنتدى في مدينة شيامن الصينية، الأحد، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاقتصادات النامية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.



وذكرت الوكالة أن زيارة السيسي إلى الصين تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني، للمشاركة في قمة دول مجموعة "بريكس" التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.



وتسهم هذه الدول الأربع مجتمعة بحوالي 22 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.



ويتوجه السيسي عقب مشاركته في قمة "بريكس"، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، في زيارة رسمية تعد هي الأولى من نوعها لرئيس مصري في تاريخ العلاقات بين البلدين، حيث من المقرر أن يلتقي كبار المسؤولين الفيتناميين، وفق الوكالة.



وسيبحث السيسي خلال الزيارة سبل تطوير وتعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.