كوريا الشمالية تجري تجربة ناجحة لقنبلة هيدروجينية

كوريا الشمالية

وكالات:



أعلن التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي، صباح الأحد، أن بيونغ يانغ اختبرت "بنجاح كامل" قنبلة هيدروجينية.



وأضاف أن القنبلة الهيدروجينية التي تم اختبارها مجهزة للتحميل على صاروخ باليستي عابر للقارات.



واستفاق العالم، صباح الأحد، على هزتين أرضيتين في كوريا الشمالية تبين فيما بعد أنهما ناجمتان عن التجربة النووية الكورية الشمالية السادسة.



وكانت بيونغ يانغ قالت إنها طورت سلاحا نوويا أكثر تقدما ذا "قوة تدميرية كبيرة" وقام الزعيم كيم جونغ أون بتفقد قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ باليستي جديد عابر للقارات، قبل الاختبار.



وعملت كوريا الشمالية في ظل زعيمها كيم جونغ أون على صنع أسلحة نووية وصواريخ باليستية طويلة المدى متحدية عقوبات الأمم المتحدة والضغوط الدولية.



